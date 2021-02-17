Nacer Chadli, ismi futbol ile özdeşleşen, büyük futbol kulüplerinde kazandığı eşsiz deneyimi yeşil sahalara en iyi şekilde yansıtan yıldız bir futbolcu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı futbolcu, futbol kariyerinde daha uzun yıllar kendinden söz ettireceğine kesin gözü ile bakılan, parlak futbol yaşantısı ile futbola ilgi duyan tüm gençlere örnek teşkil eden bir oyuncu. Transfer sezonlarında ismi geçen ünlü futbolcuya dair pek çok husus merak ediliyor.

Nacer Chadli kimdir, nereli?

Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı bir futbolcu. Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya gelen yetenekli yıldız, futbol kariyerine ilk adımı 1998 yılında atmıştır. Bu adım Standart Liege alt yapısına yazılmasıdır. 2005 yılına gelindiğinde ise MVV Maastricht 'in alt yapısına transfer olmuştur. 2007 yılında profesyonel olarak futbol dünyasına giren ve anlaşmalara imzasını atan ünlü oyuncu, AGOWW Apeldoom ekibi ile 90 maça çıkmış ve 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Nacer Chadli kaç yaşında?

Nacer Chadli hakkında bir diğer merak edilen husus ünlü futbolcunun yaşıdır. Nacer Chadli, 2 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2020 yılı itibari ile 31 yaşını doldurmuş futbol dünyasında deneyimli futbolcular arasında yer almaktadır. Oyuncu transfer geçmişine bakıldığında dünya çapında önemli liglerde top koşturmuş ve çeşitli başarılara imza atmıştır. Monaco, West Brom, Tottenham, RSC Anderlecht, AGOVV Apeldoom, Twente, Maastricht U19 ve Standart Alt gibi takımlar futbol kariyerinde göze çarpan kulüpler olarak sıralanıyor.

Nacer Chadli, 2010 yılında 400 bin Euro bonservis bedeli ile Twente'ye transfer olmuştur. Twente takımında futbolunun zirvesine çıkan ünlü oyuncu, 2013'te Tottenham takımına 8,1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Tottenham'da iki sezon boyunca forma giyen Fas asıllı Belçikalı futbolcu, 2016 yılında Bromwich'e 15,2 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Nacer Chadli, 2012 Avrupa Şampiyonası, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında yer almıştır.

Nacer Chadli, 2016-2018 sezonunda Bromwich Albion takımında oynadıktan sonra 2018-2020 futbol sezonunda Monaco takımına geçiş yapmıştır. 2019-2020 sezonunda ise Anderlecht'e kiralık oyuncu olarak transfer olmuştur. 10 Eylül 2020 yılında ülkemizin başarılı ve şampiyonluk sevincini yaşayan ve yaşatan Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'e flaş transfer gerçekleşerek uzun süre ülkemiz futbol basınında manşetlerde görülen isimlerden biri olmuştur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Nacer Chadli'nin Türkiye Süper Ligi'ne hangi takımdan transfer olduğu araştırılan konular arasında göze çarpıyor. Yıldız oyuncu, Başakşehir takımına Monaco takımından geçiş yapmıştır. Nacer Chadli, ülkemizde Süper Lig'in iddialı ve her sezon şampiyonluk adayı takımlarından Başakşehir spor kulübünde 2021 yılında top koşturuyor. Nacer Chadli'nin Başakşehir takımı ile sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2022 yılıdır. Ünlü oyuncu ile Başakşehir kulübü iki yıl için sözleşme imzalamıştır. Nacer Chadli, futbol kariyeri süresince Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamıştır. Başakşehir spor kulübünde ünlü futbolcu, 11 numaralı forma ile sahalara çıkmıştır.

Milli Takım Kariyeri

Nacer Chadli, aslen Fas asıllı olup ilk olarak Fas milli takım formasında forma giymiştir. 2010 yılında bir kez özel bir maçta forma giyen Nacer Chadli, 2011 yılında nihai tercihini Belçika Milli Takımı'ndan yana kullanmıştır. Nacer Chadli, Belçika Milli Takım formasını giyerek çıktığı toplam 59 maçta 8 gol atmıştır.

Oynadığı Mevki

Nacer Chadli, oynadığı mevki ile de merak edilen bir oyuncu. 1.85 boyunda ve 85 kilogram ağırlığındaki Nacer Chadli, baş mevki olarak sol kanatta top oynuyor. Ünlü sol kanat oyuncusu ayrıca yan mevkiler olarak sağ kanat ve on numara olarak da maçlarda etkin görevler alıyor. Forvet olarak da maçlarda top oynayabilmesi, oyuncunun çok yönlü futbol stilini ve yeteneğini gözler önüne seriyor. Şampiyonluğu hedefleyen birçok takım için kadroda yer alması düşünülen kilit oyunculardan biri. Top tutma, pas verme, duran top kullanma oyuncunun güçlü yanları olarak ön plana çıkıyor.