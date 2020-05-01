Arsenal, menajeri Mikel Arteta'nın yönetiminde önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Betis forması giyen Nabil Fekir oldu.

2018'in yaz aylarında Liverpool'un kadrosuna katmaya yaklaştığı Fekir, geçtiğimiz yaz sürpriz bir hamle ile Lyon'dan Betis'e transfer olmuştu.

Marca'ya göre Arsenal, 1 yıl sonra oyuncuyu Premier Lig'e getirmek isteyen bir başka ekip oldu. Ama Londra temsilcisi, oyuncuyla ilgilenen tek kulüp değil. İtalya Serie A ekipklerinden Milan'ın da Fekir'i kadroya katmak istediği belirtiliyor.

Daha önce Newcastle'ın da ilgilendiği belirtilen Fekir için Betis Yönetimi, satmayı düşünmediklerini dile getirmişti.