N Kolay İstanbul Maratonu Öncesi Son Prova

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü Etabı, Caddebostan Colour Run Etabı ve Bakırköy Etabı’nın ardından bu seneki dördüncü ayağı olan Üsküdar Etabı 10 Ekim Pazar günü koşulacak. Sporcular, 7 Kasım 2021’de düzenlenecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na haftalar kala Üsküdar’da prova yapma imkanı bulacak. 10 km’lik parkurda gerçekleştirilecek Üsküdar Etabı, saat 9.00’da başlayacak. 1250 sporcunun katılacağı etkinlikte sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

PARKUR​

Üsküdar’da eski evlendirme dairesi önünden başlayacak yarışta; sporcular, Harem Sahil Yolu Caddesi’nden Üsküdar Hakimiyeti Milliyet Caddesi’ne saparak Halk Caddesi Gündoğumu Caddesi ile Dr. Fahrettin Atabey Caddesi’nin kesiştiği döner kavşağa kadar ilerleyecek. Bu kavşaktan dönüş yapacak olan koşucular, tekrar sahil yoluna inecek ve birinci köprü istikametine doğru Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi üzerinden devam edecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne varmadan askeriye önünde bulunan kavşaktan geri dönerek sahil yolunu takip eden sporcular, ters yönde Harem'e kadar yarışı sürdürecek ve Harem Sahil Yolu üzerinde bulunan kavşaktan dönüş yapacak. Tekrar sahil yolundan Üsküdar istikametine doğru koşan atletler, yarışın başlangıç noktası olan evlendirme dairesi önünde bitiş çizgisine ulaşacak.

PANDEMİ TEDBİRLERİ

Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan cuma günü 09.00’dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcuların yarışa başlayana kadar maske takması gerekecek. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.

MARATON KAYITLARI 22 EKİM’DE SONA ERİYOR

Dünyada kıtalararası düzenlenen tek maraton olan N Kolay İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 Pazar günü koşulacak. N Kolay 43. İstanbul Maratonu kayıtları 22 Ekim’de sona erecek. N Kolay 43. İstanbul Maratonu kayıt işlemleri event. spor .istanbul adresinden gerçekleştiriliyor.

ÜSKÜDAR ETABI ÇİP DAĞITIM

8 Ekim Cuma günü Spor İstanbul Genel Müdürlüğü 10.00 – 17.00

9 Ekim Cumartesi günü ise Üsküdar Meydan 10.00 – 19.00

ÜSKÜDAR ETABI PROGRAM

Alana Giriş: 08:00

Isınma: 08:45 - 09:00

Start: 09:00 - 09:15

Ödül Töreni: 11.00-12.00

Kapanış: 12:00