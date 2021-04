N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nda start verildi

Dünyanın en hızlı sekiz yarı maratonundan biri olan N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’da verilen startla başladı.

Tarihi yarımadanın ev sahipliği yaptığı yarı maratonda Yenikapı’dan start alan atletler, sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’nün sonundaki ışıklara kadar ilerleyecek. Köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yapan sporcular Fatih’e doğru koşacak. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam edecek yarış, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

Adaca: Şampiyon kadın atletleri izliyoruz

Dünyaca ünlü atletlerin yarıştığı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’na sponsor olmaktan heyecan duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Bir kadın olarak şampiyon kadın atletleri parkurda görmek beni ayrıca mutlu etti” dedi. Adaca, “Hepimiz hayatın hızlı akışında bir koşuşturmaca içindeyiz. Bugün dijital bankamız N Kolay ile koşuşturmacaya bir mola verip sağlığımız için koşuyoruz. Kullanıcılarının farklı finansal ihtiyaçları için her adımda yanlarında olan ve teknolojisi ile her an her yerde çözüm sunan N Kolay ile spor yapmak isteyenlere eşlik etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.