MXGP Türkiye takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı. Şampiyonanın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye ayağı, 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Afyonkarahisar, organizasyon kapsamında MXGP ve Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) yarışlarının yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ile Avrupa Motokros Şampiyonası’nın (EMX) ayaklarına ev sahipliği yapacak.