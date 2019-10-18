MXGP Türkiye takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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MXGP Türkiye takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı. Şampiyonanın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye ayağı, 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Afyonkarahisar, organizasyon kapsamında MXGP ve Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) yarışlarının yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ile Avrupa Motokros Şampiyonası’nın (EMX) ayaklarına ev sahipliği yapacak.

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