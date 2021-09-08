Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 9’uncu ayağı olan Afyon etabı, bugün koşulan Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası yarışları ile sona erdi. Dünya Motokros Şampiyonası’nda günün ilk yarışını KTM pilotu Jeffrey Herlings kazanırken, Antonio Cairoli 2’nci, Tim Gajser ise 3’üncü oldu. Gerçekleştirilen 2’nci yarışta ise Tim Gajser 1’inci olurken, yarışı Jeffrey Herlings 2’nci, Antonio Cairoli 3’üncü sırada tamamladı. 2 yarış sonunda 47 puana ulaşan Herlings, Afyon etabını kazanan isim oldu. Afyon etabını şu anda genel klasmanda lider olan Tim Gajser 2’nci, KTM Pilotu Antonio Cairoli ise 3’üncü sırada tamamladı. Dünya Motokros Şampiyonası’nda bugün tamamlanan Afyon etabının ardından oluşan genel klasman puan durumu şöyle;

1- Tim Gajser (355 puan)

2- Romain Febvre (327 puan)

3- Antonio Cairoli (326 puan)

4- Jeffrey Herlings (321 puan)

JEFFREY HERLINGS, ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

MXGP Of Afyon’u 2018 ve 2019 yıllarında kazanmayı başaran Jeffrey Herlings, bu hafta içerisinde gerçekleştirilen hem Türkiye hem de Afyon etabını da kazanarak Türkiye’de 4’te 4 yapmayı başardı. Herlings, toplamda 4 etap sonunda yapılan 8 yarışın 6 tanesinde ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı

DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI’NDA ETABI TOM VIALLE KAZANDI

Dünya Gençler Şampiyonası’nın (MX2) Afyon etabını kazanan isim ise KTM pilotu Tom Vialle oldu. 20 yaşındaki sürücü, günün ilk yarışını Yamaha pilotu Maxime Renaux’nun gerisinde 2’nci sırada tamamlamıştı. Afyon etabının koşulan 2’nci yarışında ise Tom Vialle, yarışı Renaux’nun önünde bitirerek zirvede yer almayı başardı. İki sporcu da yarışlar sonunda 47 puana ulaştılar ve Vialle, 2’nci yarışta rakibinin önünde yer aldığı için Afyon etabını kazanmayı başaran isim oldu.

Afyon etabının ardından Dünya Gençler Şampiyonası’nın genel klasmanında sıralama şu şekilde oluştu:

1- Maxime Renaux (361 puan)

2- Mattia Guadagnini (312 puan)

3- Jago Geerts (290 puan)

DHA