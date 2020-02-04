Muzun Zararları Neler? Fazla Tüketmenin Zararı Var Mı? Kilo Aldırır Mı?

En sevilen meyvelerden biri olan muzun sayısız faydası olduğu gibi aşırı tüketimden dolayı zararı ile karşılaşmak olasıdır. Lif bakımından son derece zengin olan muz, gündelik yaşamda pek çok insanın severek tükettiği bir meyvedir. Muzu harika bir aperatif öğün olarak düşünmeli, fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle bel ve kalp bölgesi için zararlı özellikleri vardır.

Muzun Zararları Neler?

Muzun besin değeri son derece yüksektir ama diyet listesi için uygun bir meyve değildir. Bir muzda yaklaşık 100 kalori bulunmakta olup diğer meyveler ile karşılaştırıldığında kalori miktarı son derece yüksektir. Muz yüksek düzeyde karbonhidrat ve lif içermekte olduğundan kalori hesabı yapılarak atıştırmalık olarak tüketilmelidir.

Muzun Bilinmeyen Zararları

Muzun aşırı tüketiminden dolayı kabızlık problemi ile karşılaşılmaktadır. Muzu soyarken liflerin bir kısmını soymaya dikkat edilmezse, migreni tetiklemekte ve baş ağrısı yapmaktadır. Muzun fazla tüketilmesinde vücut hiperkalemi geliştirmekte ve kalbe zarar vermektedir. Kas güçsüzlüğü, düzensiz kalp ritmi ve geçici felç gibi durumlar ile karşılaşılmak istenmiyorsa, muzun fazla tüketiminden uzak durulmalıdır.

Fazla Tüketmenin Zararı var mı?

Muzun içeriğindeki kalsiyum ve D vitamini, dişler için çok faydalı olabilir ama muz yenildikten sonra dişler fırçalanmazsa, muzun içeriğinde bulunan şeker ve nişasta dişlere zarar vermektedir. Doğal latekse benzer protein içeren muz, kimi kişiler için alerjinin temel sebebidir. Muzun fazla tüketilmesinin yanı sıra olgunlaşmadan yenilen muz karın ağrısına neden olmaktadır.

Bebeklere Muz Verilebilir mi?

Bebeklere ara öğün olarak muz verilmeden önce bebeğin 6 ayı doldurmuş olması gerekir. Muzu mevsiminde bebeğe vermek de önemli bir durumdur. Muzun kabızlığa neden olduğu akıldan çıkarılmamalı ve fazla verilmemelidir. Tam olgunlaşmış muz püre haline getirildikten sonra bebeğe yedirilmelidir.

Bebekleri için ek gıdaya geçen ebeveynler, çoğu zaman bebeklere ilk besin olarak muz vermektedir. Bebeğe ek gıda olarak muz verilmeden önce olgun ve tüketilmeye hazır bir muz olup olmadığına dikkat edilmelidir. Muzun bebeklere verilmeden önce belli bir yumuşaklık kazanmış olması önerilmektedir. Muzun yanında sebze veya yayla çorbası verilmeli ve bebeğin susuz kalmamasına önem gösterilmelidir.

Muz Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

Muz tek bir öğün olarak düşünülmemeli ve yanında mutlaka ek besinler bulunmalıdır. Magnezyum ve potasyum açısından zengin olan muzu, doğru zamanda tüketmekte fayda vardır. Mevsimi dışında tüketilen muz, ciddi sağlık sonuçlarına yol açmaktadır. Muz aç karna tüketilirse, vücuttaki magnezyum oranı hızla yükselmekte ve kalp krizi tetiklenmektedir.

Hem muzu tek başına tüketmemek, hem de eğlenceli bir ara öğün haline getirmek için yulaf veya yoğurt kullanılabilmektedir. Muz seçerken kabuğunun parçalanmamış olmasına dikkat edilmeli, kabuğun üzerinde renkli benekler bulunan muzlar satın alınmamalıdır. Muzun kabuğu hasar görmüşse, muz çabuk bozulmaktadır. Muzun baş ve son kısımlarının yenilmemesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Fazla Muz Yemenin Yan Etkileri Nelerdir?

Muz direkt zarar veren bir besin olarak düşünülmemeli, aşırı tüketiminden uzak durulması gerektiği bilinmelidir. Sık sık kabızlık problemi yaşayanlar, muz tüketiminden uzak durmalıdır. Bir seferde çok sayıda muz tüketilmesi, hazımsızlık ve gaz problemlerine neden olmaktadır. Diyet listesinde muza pek yer verilmemesinin sebebi, diğer meyveler ile karşılaştırma yapıldığında muzdan daha sağlıklı atıştırmalıkların bulunmasıdır.

Çok fazla muz tüketiminde vücut çok fazla B6 vitamini almakta ve sinirlerine zarar vermektedir. Muzun yüksek kaloriye sahip olmasından dolayı fazla tüketilmesi, kilo alınmasına neden olmaktadır. Dişleri ile ilgili sürekli problem yaşayanlar, aşırı muz tükettiklerinde dişlerinde çürüme meydana geldiğini gözlemlemektedir.







