Muzun Faydaları Neler? Kabuğunun Faydası Var Mı? Cilde Faydalı Mı?

Muz, Türkiye'de en çok tüketilen ve en çok sevilen meyveler arasında yer alıyor. Lezzetli olmasının yanında besin değerleri bakımından da zengin oluşu muzu daha cazip hale getiriyor. Muz; B6 vitamini, C vitamini, lif ve karbonhidrat kaynağıdır. Pek çok meyveye oranla daha düşük bir su içeriğine sahip olduğu için, yine diğer meyvelere oranla şeker ve kalori açısından daha yüksek değerlere sahiptir.

Olgunlaşmamış muzların nişasta içeriği daha yüksektir. Olgunlaştıkça nişasta şekere dönüşmeye başlar ve muz daha tatlı hale gelir. Yeşil muzlar, meyvelerde bulunan ve yapısal formu korumaya yardımcı bir diyet lifi olan pektin açısından da zengindir. Muz olgunlaştıkça pektin parçalara ayrılmaya başlar. Pektin parçalara ayrıldıkça, meyve bu sebeple yumuşar ve tatlılaşır.

İçinde yer alan şeker ve karbonhidrat oranı yüksek olsa da, göz ardı edilemeyecek kadar fazla yararı bulunduğu ve tadı da lezzetli olduğu için tüm dünyada en sık tüketilen meyvelerden biridir.

Muzun Faydaları Neler?

Muz, özellikle potasyum olmak üzere değerli mikro besinlerle yüklüdür. Potasyum, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli elektrolitlerden biridir ve kalp fonksiyonu ile birlikte sıvı dengesini de düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, kan basıncını dengeleme konusunda da oldukça etkilidir. Muz gibi potasyum açısından zengin gıdaların, kan basıncını düşürme ve kalp hastalıklarına karşı koruma özelliği, bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir.

Sindirim Sistemini Nasıl Etkiler?

Muz, yüksek pektin içeriğinden dolayı sindirim sistemini yatıştırma özelliği taşır. Sadece kolesterolü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda bağırsak fonksiyonlarını da düzenler. Ek olarak, muzun yüksek lif içeriği tokluk hissi sağlar. Bu nedenle rejim ve spor yapanlar için de tüketilmesi son derece uygun bir meyvedir.

Ayrıca, muzdaki nişastanın bağırsak bakterilerini beslemeye yardımcı olan probiyotik bir etkisi vardır. Muz tüketimi, sindirim sistemi için yararlı olan kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini hızlandırır. Dolayısı ile bağırsak sağlığı ve sindirim sistemi dengesi açısından, muz tüketimi bu anlamda da önem taşırt.

Muz Depresyona İyi Gelir mi?

Muz, ilginç bir şekilde depresyona da iyi gelmektedir. Muzda bulunan triptofan değerleri, beyinde serotonin hormonu salgısını destekleyerek ruh halini iyileştirebilir ve böylece depresyona bile iyi gelebilir. Ayrıca, muzun içeriğinde yer alan B6 vitamini derin ve kaliteli uyku açısından faydalıdır. Kaliteli uyku da hayat kalitesini ve kişinin mutluluğunu artıran faktörlerden biridir.

Muz Kabuğunun Faydası var mı?

Muz kabuğunun neredeyse meyvesi kadar faydalı olduğu söylenebilir. Özellikle sivrisinek ısırıklarına mucizevi şekilde iyi geldiği bilinmektedir. Muz kabuğunun iç tarafı kaşıntılı bir sivrisinek ısırığını sakinleştirmek için kullanılabilir ve cildin tahrişi önlenebilir.Muz kabukları aynı zamanda göz şişkinliğini azaltmak için de kullanılabilir. Muz kabuğunu göz kapaklarına koyarak yirmi dakika bekletmek, daha parlak ve zinde bir görünüm için faydalıdır.

Muz Cilde Faydalı mı?

Muz, iyi nemlendirilmiş ve zinde görünen bir cildin sırrıdır. Muzdaki A vitamini cilde nem kazandırır ve kuru cildi onarır. Olgun bir muzu ezerek ciltte maske olarak kullanmak, nemlendirilmiş bir cilde kavuşmanın en hızlı ve kesin yollarından biridir.

Muz, aynı zamanda aknenin görünümünü ve kızarıklığını azaltan, ciltteki enflamasyonu yatıştıran özelliklere sahiptir. Akne sorunu yaşanan bölge muz kabuğunun içi ile ovalanır ve soğuk su ile durulanırsa, akne ve akne lekelerinde iyileşme görülecektir.

Muzla Dişleri Beyazlatmak Mümkün mü?

Muzun insanı şaşırtan nitelikleri arasında dişleri beyazlatma özelliği de yer almaktadır. Olgunlaşmış bir muzun kabuk içi ile düzenli olarak ovalanan dişlerde sararmanın ciddi oranda azaldığı gözlenmektedir.



