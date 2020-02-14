Muzaffer Kuşhan’ın özel olarak hazırladığı Akdeniz diyeti ile beraber sağlıklı şekilde kilo verme şansı elde edilebilmektedir. Nitekim pek çok insan Muzaffer Kuşhan diyeti nasıl yapılır merak ediyor. İşte örnek Akdeniz diyeti listesi ile zayıflama fırsatı. Hem hastalıkları önlemek hem de vücut sağlığını korumak için Akdeniz diyeti, son dönemlerin en önemli uygulamaları arasında yer alıyor. Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir. Aslına bakılırsa buna tam bir diyet demek doğru olmaz. Çünkü bu diyet içerisinde kişiyi zora sokacak veya sıkıştıracak yiyecek çeşitleri bulunmaz. Daha çok Yunanistan ve İtalya'nın güneyinde tüketilen besin kaynakları üzerinden bir diyet olduğunu söylemek mümkün.

Muzaffer Kuşhan diyeti nasıl yapılır?

Muzaffer Kuşhan diyeti diğer bir ismi ile Akdeniz diyeti olarak bilinir. Daha çok sağlıklı beslenme biçimi şeklinde ele alınmış bu diyet, dengeli biçimde kilo verme imkanı sağlamaktadır. Hastalıklarla mücadele ederken zayıflamaya önemli oranda katkı sağlar. Metabolizmanın hızlı biçimde çalışmasına olanak tanıyan bu diyet içerisinde, liste dahilinde kullanılması gereken belli başlı bazı yiyecekler bulunmaktadır.

- Ayda birkaç defa tüketilmesi gereken kırmızı et,

- Günaşırı düzenli olarak egzersiz yapmak,

- Gıdaların tatlı biçimde tüketebilmek için tuz yerine farklı baharatları değerlendirme,

- Sebze ve meyve ile beraber baklagil ve tahıl tüketmek,

- Haftada en az 2 defa kümes hayvanı ve balık tüketimi sağlamak,

Muzaffer Kuşhan diyet listesi yukarıdaki besin kaynakları arasından seçilmelidir. Belirlenmiş olan öğünler eşliğinde aşamalı olarak ele alınması gereken bir diyettir.

Örnek Akdeniz diyeti listeleri ile zayıflayın

Örnek olarak verilecek bir 1 günlük diyet listesi üzerinden, devamı için kendiniz de 1 liste hazırlayabilirsiniz. 2 hafta içerisinde 8 kilo verme şansı tanıyan bu diyet, özellikle Muzaffer Kuşhan gibi beslenme uzmanları tarafından desteklenmektedir.

Birinci gün

Kahvaltı:

- 2 dilim kepek ekmek,

- 5 adet zeytin,

- 1 haşlanmış yumurta ile 1 adet az yağlı peynir,

- Yeşillik ve domates,

- 10 badem ve 1 ceviz içi,

Ara öğün:

Bir porsiyon değerinde mevsimsel taze meyve,

Öğle yemeği:

- 1 adet büyük ızgara balık,

- 1 dilim kepek ekmek,

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı kullanarak mevsimsel salata,

Ara öğün:

Bir porsiyon mevsimsel taze meyve

Akşam yemeği:

- Bir porsiyon tavuk şiş, kırmızı et ya da balık türü,

- 1 kase mercimek veya sebze çorbası,

- Bir kaşık zeytinyağı ile hazırlanmış mevsimsel salata,

- 1 dilim kepek ekmek,

1 günlük olan bu diyet listesini örnek almak suretiyle, 2 hafta sürelik kendiniz için özel bir Akdeniz diyeti hazırlayabilirsiniz. Mutlaka verilmiş olan belli başlı besin kaynakları içerisinde kalmaya özen göstermelisiniz. Zira Akdeniz diyeti zaten çok fazla zorlamayan ve pek çok farklı yiyeceği sağlıklı şekilde tüketme imkanı veren bir diyettir. Sadece bir kalorisine dikkat etmek suretiyle vücut kitle indeksi ve bünyeye bağlı olarak seçim gerçekleştirmeye özen gösterilmelidir.

Akdeniz diyetinin sağladığı faydalar nelerdir?

Akdeniz diyeti sağladığı pek çok farklı fayda ile beraber son dönemlerin en popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Muzaffer Kuşhan önerisi ile değerlendirilen bu diyet, ortalama 2 hafta içerisinde önemli oranda kilo verme imkanı tanımaktadır. Tabii bunun yanında getirdiği pek çok önemli faydayı da eklemek gerekir.

- Kalp dostu bir diyettir ve uzman doktorların kalp hastalığı olan kişiler için önerdiği uygulamalar arasında bulunur

- Bağırsaklara iyi gelir,

- Sindirim sistemini güçlendirir,

- Kan şekerini dengede tutar,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Tansiyon hastaları için Tansiyon düşmesine olanak tanır,

- Kolesterolü dengede tutar,

- Kansere karşı savaşan diyetler arasında yer alır,

- Kalp krizi riskini minimum seviyeye çeker,

- Sağlıklı ve mutlu şekilde fazla zorlanmadan kilo kaybı imkanı tanır,

Tüm bu olanakları ile beraber kolay şekilde 2 hafta süresince Akdeniz diyetini güvenle uygulayabilirsiniz. Önemli olan diyetin dışına çıkmadan gerekli besin kaynaklarını dengeli şekilde tüketmektir. Özellikle öğünlere dikkat edilmesi büyük öneme sahiptir.

Akdeniz diyeti ve egzersiz

Hiçbir diyet tek başına kolayca kilo verme imkanı sağlamaz. Bunun yanında mutlaka gün aşırı egzersiz yapılması büyük öneme sahiptir. Örneğin gün içerisinde ortalama yarım saat veya 1 saat boyunca yürüyüş ile koşu yapılabilir. Bu durum metabolizmanın daha hızlı çalışmasına ve önemli oranda kilo kaybı yaşanmasına fırsat tanımaktadır.