Muzaffer Bilazer: İki takımın da istediği olmadı

Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Bu maç Manisa FK’nın yukarılara tutunma maçı, bizim ise aşağılardan kurtulma maçıydı. Sonuç itibariyle her iki takımın istediği de olmadı ama keyifli bir maç oldu. Özellikle ilk yarı oyun üstünlüğü Manisa’daydı ama pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Orada maçı koparabilirdik. İkinci yarıda her iki takım da ciddi pozisyonlar buldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha risk almaya çalıştık. O an yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. 1 puan deplasman şartlarında iyi olsa da bugünkü oyuna bakınca bir kayıp gibi duruyor. Gelecek hafta içeride Bandırma maçımız var. O maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu. (İHA)