Muzaffer Badalıoğlu’nun annesi dolandırıcıların kurbanı oldu

Samsun'da 1989 yılında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcular arasında yer alan Muzaffer Badalıoğlu'nun İzmir'de yaşayan annesi evini dolandırıcılara kaptırdı. Sahte imza ile dolandırıcılık olayı, Çiğli'de yaşandı.

Sahte imzayla aldı

Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun kızı Selen Badalıoğlu (36), babaannesinin 3 katlı evinin sahte imza ile elinden alındığını söyledi. Badalıoğlu, "Dedem 2 yıl önce vefat etti. Babaannem de tek başına kalınca geçtiğimiz yıl daha küçük olan başka bir evde yaşamaya başladı. Evi satmak istiyordu. Zor durumda olan ve zaman zaman yardım ettiği komşu bir aile vardı. Evi satması için komşusu Gürol Ergül'e vekalet vermiş. Bir süre sonra evde tadilat başlamış" dedi.

'Bütün hatıraları çöpe attılar'

Merhum futbolcunun kızı Selen Badalıoğlu, "Babaannemin evini gasp ettikleri gibi, babamın kramponları, kupaları, madalyaları ve fotoğraflarını da çöpe atmışlar. Evin değeri 1 milyon lira ama hatıraların değeri ölçülemez. Bize miras kalan anıları çöpe atmışlar. Suç duyurusu sonucu mahkemeye intikal eden olayda bilirkişi tarafından imzanın ve evrakların sahte olduğu tespit edildi" dedi.