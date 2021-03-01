Muz kaç kaloridir? Muzun faydaları nelerdir? Muzun besin değerleri

Meyve çeşitleri içerisinde özellikle muz pek çok farklı faydası ile ön plana çıkıyor. Daha önemlisi içeriğinde bulunan besin değerleri birçok farklı mineral ve vitamin katkısı ile beraber ciddi anlamda enerji sağlamaktadır. Dünyanın en popüler meyve çeşidi olması ile beraber Türkiye'de de oldukça yaygın şekilde tüketiliyor.

Sadece tüketim ile beraber değil aynı zamanda kabuğu üzerinden de önemli faydalar sağlayan muz, besin değerleri açısından en önemli meyveler içerisinde yer almaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve gerekli besin katkılarını elde edebilmek için, muz mutlaka periyodik tüketilmesi gereken yiyeceklerden biridir.

Muzun besin değerleri

Dünyanın en çok sevilen meyve çeşitleri arasında yer alan muz, özellikle barındırdığı besin değerleri ile ön plana çıkıyor. Farklı renklere ve boyutlara sahip olarak değerlendirilen ve tüketilen muz, ortak şekilde belli başlı bazı besin değerlerini sunmaktadır. Bu doğrultuda bir porsiyon muz içerisinde şu değerler yer almaktadır;

- Karbonhidrat 30 gram

- Protein 1,5 gram

- Diyet lif 3,5 gram

- C vitamini ve B6 vitamini

- Yağ

- Kolesterol

Elbette muzun boyutları ve türü değişkenlik gösterdiği için, buna bağlı olarak içerdiği besin değerleri miktarı değişkenlik yaratabilmektedir. Ancak porsiyonuna göre muz ele alındığı zaman, diğer meyve çeşitlerine göre çok daha yüksek oranda besin değerleri taşıdığını dile getirmek. Ayrıca her insanın ortak şekilde beğendiği lezzet olarak da öne çıkan muz, mutlaka 7'den 70'e herkesin tüketmesi gerektiği önemli besin kaynaklarından biridir.

Muz kaç kaloridir?

En çok merak edilen bir muzun kaç kalori olduğudur. Bir muz aynı zamanda bir porsiyon olarak dile getirilir ve söylenir. Bu doğrultuda bir porsiyon muz yaklaşık olarak 130 gram kadar gelmektedir. İçerdiği kalori miktarı ise 110 kcal olarak öne çıkıyor. Yani gün içerisinde bir tane muz tüketildiği zaman toplamda 110 kalori elde edilmektedir.

Bu kalori içerisinde Protein, karbonhidrat, yağ, lif kaynağı ya da daha pek çok farklı önemli besin değeri yer alır. Gün içerisinde ortalama bir tane tüketmek yeterli gelebilir. Tabii isteğe bağlı olarak iki veya üç tane muz da tüketilebilir. Ancak sağlıklı bir yaşam için bunun üzerine çıkılmaması gerekir. Zira aşırı tüketildiği vakit belli başlı bazı yan etkiler üzerinden istenmeyen durumlar yaratabilir.

Kurutulmuş muzun besin değeri

Taze muz özel yöntemler üzerinden ele alınmak suretiyle kurutulur. Bunun temel nedeni ise muzu daha uzun süreli tutmak ve tüketmektir. Özellikle dilimlemek suretiyle kurutma işlemi üzerinden muz buzdolabında normal şekilde ya da derin dondurucuda saklanabilmektedir. Genel olarak muzun %75 ya da %80 kadarı sudur. Bu sebepten dolayı 3-4 tane muz kurutulduğu vakit bir tane muz değerinde miktar çıkar. Yani diğer bir deyişle ortalama 4 tane muz alınarak kurutulduğu zaman, bir muzdaki besin değeri elde edilebilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek suretiyle kurutarak, buzdolabında saklayabilir ve düzenli olarak daha uzun vadede tüketme şansı elde edebilirsiniz.

Muzun faydaları nelerdir?

Muz içerdiği pek çok farklı fayda ile beraber bir adım öne çıkıyor. Özellikle içerdiği yüksek oranda protein ve karbonhidrat ile yağ üzerinden lif eşliğinde, önemli besin değerlerine sahip olduğunu söylemek gerekir. Böylece insan sağlığı için sunduğu birçok farklı faydanın olduğunu dile getirmek mümkün.

- Özellikle yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutma ayrıcalığı sağlamaktadır.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Yüksek tansiyon ve kalp fonksiyonlarını düzenlemede yardımcı olur.

- Ayrıca mutluluk hormonunu desteklemesi ile beraber yorgunluk stres ve depresyon gibi durumların önüne geçer.

- Saçların dökülmesini önler, daha güçlü ve parlak hale getirerek kırıkların giderilmesini sağlar.

- Antioksidan bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kalsiyum ve magnezyum ve potasyum ile beraber pek çok mineral içerdiği için sporcuların mutlaka tükettiği meyvelerden biridir.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Muz normal şekilde tüketmek ile beraber kurutulmuş şekilde de ele alınabilmektedir. Ancak sağladığı faydalar aynı zamanda kabuğu üzerinden de ön plana çıkıyor. Özellikle ciddi anlamda antioksidan içerdiği için, yüzü temizledikten sonra muz kabuğunu kullanmak sivilce ve akne gibi sorunlardan kurtulma imkânı vermektedir. Ayrıca serbest radikalleri ortadan kaldırır ve pürüzsüz bir cilt imkanı sağlar. Kırışıklıkları ve kaz ayaklarının oluşumunu da önemli oranda engeller.