Kolayca ve hızlıca kilo verme imkanı sağlayan muz diyeti günümüzde oldukça ilgi görüyor. Doğru diyet listesi ile beraber birçok insan kilo vermek için bu uygulamayı ele alıyor. Muzun faydaları oldukça fazladır. Üzerinde B vitamini, potasyum, magnezyum, sıfır yağ ve daha pek çok farklı faydalı unsur yer almaktadır. Japonya'da ünlenmiş olan ve son dönemlerde Türkiye'de de büyük rağbet gören muz ile zayıflama, belli başlı bazı uygulamalar ele alınarak diyet listesi üzerinden kilo verme şansı tanıyor. Özellikle diyet listesine uyumakta zorluk çekenler için en doğru seçenekler arasında yer almaktadır.

Muz diyeti nasıl yapılır?

Muzun içeriğinde bulunan enzimler sindirimi kolaylaştıracak bir potansiyele sahiptir. Böylece emilim daha kolaylaşmaktadır. Muzda bulunan lif ise tokluk hissi yaratmakta ve vücudun yağ yakımına olanak sağlamaktadır. Yani böylece daha dengeli şekilde farklı besin kaynaklarını tüketme imkanı elde edilebiliyor.

Tabii sadece muz diyet listesini ele alarak zayıflamak mümkün değil. Böyle bir mucize beklemek yerine beslenme şeklini değiştirmek ve bol bol egzersiz yapmak da önemlidir. Böylece içerisine muz diyet listesi de eklenerek belli bir süre içerisinde sağlıklı kilo verme olanağı yakalanabilir.

Muz diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Gün içerisinde farklı öğünlerde uyacağınız muz diyet listesi sayesinde, belirli bir süre içerisinde sağlıklı şekilde kilo verme şansı elde edebilirsiniz.

Uyanınca:

Sabah kalktığınız andan itibaren 1 bardak limonlu su içilmesi gerekiyor.

Kahvaltı:

- 2 adet orta boy muz,

- Bir bardak yarım yağlı süt,

Ara öğün:

- Bir bardak yeşil çay,

- İkiye ayrılmış yarım muz,

Öğle:

- Yarım orta boy muz,

- Yağsız hazırlanmış özel mevsim salatası,

Ara öğün:

- Bir bardak yeşil çay,

- Yarım boy muz,

Akşam:

- Yağsız hazırlanmış özel mevsim salata,

- Yarım boy muz,

Son ara öğün:

- Bir tane muz ve 1 su bardağı ile milkshake,

- Bir çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve karabiber karışımın içerisine eklenecek,

Bu diyet listesini gerçekleştirirken ayrıca her öğün için mutlaka bir veya iki bardak su tüketimi büyük öneme sahiptir. Böylece sindirimi çok daha kolay hale getirebilir ve kısa süre içerisinde istenilen fit vücuda kavuşma şansı elde edilebilir.

Muz diyetinin faydaları nelerdir?

İçeriğinde yer alan pek çok farklı etmen ile beraber muz kilo verme konusunda önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle verilen diyet listesini 3 gün süreyle düzenli uygulamak önemli oranda kilo kaybı yaşama şansı sağlamaktadır.

- Yüksek lif oranına sahip olduğundan dolayı muz tokluk hissi yaratarak açlık krizini sona erdirir,

- Muz içeriğinin yaklaşık %75 kadarı sudur,

- Karbonhidrat açısından zengin olduğu için gün içerisinde önemli enerji desteği sağlar,

- Metabolizmanın hızlanması ile sindirim sisteminin daha güçlü hale gelmesine imkan verir,

- Muzun sağladığı lifler bağırsakların daha iyi çalışmasına olanak tanır,

- Muz bağırsakta yer alan yararlı mikroorganizmaların çalışmasına imkan verir,

Bu gibi unsurlar sayesinde muz diyet listesi kısa süre içerisinde istenen kilonun verilmesine imkân tanımaktadır. Önemli olan bu diyet listesine uymak ve en az 3 gün boyunca sürdürmektir. Eğer ihtiyaç duyulursa ve biraz daha kilo verilmek istenirse belli bir süre daha diyet listesine uyulabilir. Ancak bunu çok sürdürmemek sağlık açısından da önemlidir.

Muz diyeti uygularken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Muz diyeti ele alındığı zaman belli başlı bazı kurallara uymak gerekir. Aksi takdirde hem istenilen kilo verilmez hem de sağlık açısından dengesiz bir durum yaşanabilir.

- Mutlaka muz diyeti listesinin dışına çıkılmamalıdır.

- Akşam yemeği en geç 7’ye kadar tamamlanmalıdır.

- Kahvaltı için kafeini içeceklerden uzak durulması gerekir.

- Uyku düzenine dikkat edilmeli ve ortalama 7 veya 8 saat uyku öne çıkarılmalıdır.

- Hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

- Yemeklerden önce ve sonra mutlaka su tüketilmelidir.

- Mümkün olduğu kadar egzersiz yapılmalı; en az yarım saat kadar yürüyüş veya koşu gerçekleşmelidir.

Kimler muz diyetine uymamalıdır?

Belli başlı bazı hastalıklarla mücadele eden kişiler muz diyetinden mümkün olduğu kadar uzak durmalıdır. Bunlar içerisinde şeker hastaları, böbrek hastaları, hamileler ve 6 aydan küçük bebeği bulunan anneler yer alır.