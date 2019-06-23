Mutlucan Zavotçu: Türk kadınını en iyi şekilde temsil edeceğiz

Röportaj: Süleyman Hatısaru

“Önce 2. Lig, ardından 1. Lig’de kadın futbol takımımızla şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşiktaş, ilklerin yaşandığı bir kulüp. Biz de bu branşta bir ilki başarıp camiamıza armağan ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz”

“Bizi psikolojik olarak yıkan anlar yaşadık ama hepsinde kızlar ayağa kalkmayı bildiler. Bizim açımızdan çok çok değerli bir şampiyonluk oldu. Şampiyonlar Ligi’nde hem ülkemizi hem takımımızı hem Türk Kadını’nı en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Beşiktaş Kadın Futbol takımı, liginde bu sezon 42 puanla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu yıl ilk defa Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan Dişi Kartallar, Fanatik Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. 2012 yılından beri takımın başında bulunan teknik patron Mutlucan Zavotçu, şampiyonluk sürecini şu sözlerle anlattı:

‘Çok değerli bir şampiyonluk’

“Öncelikle önce 2. Lig, ardından 1. Lig’de kadın futbol takımımızla şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşiktaş, ilklerin yaşandığı bir kulüp biz de bu branşta bir ilki başarıp camiamıza armağan ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Rakiplerimiz çok zorluydu. Biz de kendi içimizde çok acılar yaşadık. Ekim ayında Dilek annesini kaybetti, Kasım ayında Ecem babasını kaybetti, Aralık ayında fizyoterapistimiz Can babasını kaybetti, Malili oyuncumuz final maçından 1 hafta önce teyzesini kaybetti. Bizi psikolojik olarak yıkan anlar yaşadık ama hepsinde kızlar ayağa kalkmayı bildiler. Bizim açımızdan çok çok değerli bir şampiyonluk oldu. Şampiyonlar Ligi’nde hem ülkemizi hem takımımızı hem Türk Kadını’nı en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

‘Yarının çağdaş annelerini eğitiyoruz’

“2012 yılında kadın futbol takımının temelleri atıldı. 2012 Kasım ayında okulları gezdik, yetenekli kızlarımızı Fulya tesislerinde antrenmanlara çıkardık. O sezon sıkıntılı bir dönemdi ‘Feda’ sezonuydu. Yönetim yeni göreve başlamasına rağmen bize çok destek oldu. 3. lig, 2. lig ve şimdi de 1. Lig şampiyonluğu yaşadık. Taraftarımızla, yönetimimizle beraber bir Şampiyonlar Ligi takımı oluşturduk. Bugün gelinen noktada minik takımdan A takıma kadar 100 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Kızlarımıza eğitim veren bir kulübüz. Futbol aracılığı ile kızlarımızı önce hayata hazırlayıp bu günün genç kızları yarının çağdaş anneler yapabilmek için ellimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

‘En büyük hayalimiz derbi’

“Büyük camiaların bu branşta yapacakları yatırımlar kadın futbollunun hızla ilerlemesi katkı sağlayacaktır. Bizden fikir alıyorlar. Oyuncu desteği vermek açısından, bütçelerin kontrol açısından, teknik ekip açısından elimizden gelen desteği vermeye hazırız. ‘Ezeli dostluk, ebedi rekabet’ oldukça kadın futbolunda çok daha keyifli maçlar olacağına inanıyorum. En büyük hayalimiz derbi maçında taraftarımızın önüne çıkmak.”

Rakipleri belli oldu

Beşiktaş kadın takımının Şampiyonlar Ligi eleme maçlarındaki rakipleri; Hollanda’dan Twente, Polonya’dan Gornik Leczna ve Ermenistan’dan Alashkert oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme maçları, 7-13 Ağustos tarihleri arasında Hollanda’da oynanacak.

Didem Karagenç (Milli Takım Kaptanı)

‘Beşiktaş’ın attığı adım önemli’

“4 sezondur Beşiktaş’ta oynuyorum. 2 lig şampiyonluğu yaşadım. Bu yıl yaşadığımız şampiyonluk ayrı bir heyecan, önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Kadın için futbolun zorluklarını anlatmakla bitiremem. Başarı kazandıkça bilinir hale gelmeye başladık. Dışarıda insanlardan, ‘Kadın futbol mu oynar, maçlarınız 90 dakika mı’ gibi sorularla karşılaşırken şimdi mevkilerimize kadar biliyorlar. Ülkemizde kadın futbollunun gelişmesi için Beşiktaş’ın attığı bu adım çok önemliydi. Erkeklerin bizden kuvvet olarak üstün olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Fiziksel olarak değil ama teknik olarak her zaman kapışabiliriz. A futbol takımıyla maç yapmayı isterim ama Vodafone Park’ta Şampiyonlar Ligi maçı oynamayı daha çok isterim. Biz buradayız A takım ne zaman isterse buyursun gelsin maç yapalım.”

Dilek Ünlü:

'Birlik olup şampiyon olduk'

“Sezon boyunca büyük sıkıntılarımız, acılarımız oldu ama takımın birlik beraberliğini hiç bozmadık. Kadromuz çok iyiydi. Yolun sonunda bize şampiyonluk geldi. Çok mutluyuz. Şimdi hedefimiz, ülkemizi ve Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil etmek." “13 Ağustos’ta sezonu açtık. O zaman hedefimiz belliydi şampiyon olmaktı. Büyük sıkıntılarımız, acılarımız oldu ama takımın birlik beraberliğini hiç bozmadık. Kadromuz çok iyiydi. Yolun sonunda bize şampiyonluk geldi. Çok mutluyuz şimdi hedefimiz ülkemizi ve Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil etmek. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Evde oturup maç izliyorum. Geçen bir cafede 3 maç izledim herkes şaşırdı. Pek olağan bir şey değil bir kadın tek başına oturup maç izliyor! A takımla maç yapmayı çok istiyoruz. Aslında bir kadının futbol oynaması zor değil.”

‘Babam olsa tanımam’

“Kadınlar daha hırslı. Bizde de oluyor bir maçtan çıktıktan sonra her yerimiz mosmor oluyor, her yerimiz yara bere içinde kalıyor. Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı. Erkeklerle aynı idmanı yapıyoruz, aynı taktik ile oynuyoruz. Biz daha dayanıklı olduğumuz için zor gelmiyor. Sertlik bizde daha çok oluyor geçen idmanda Çiğdem abla bana çift daldı topla birlikte heralde 1 metre havada kaldım. Hırslıyız, sahada babam olsa tanımam!”

‘Derbi ortamı istiyoruz’

“İnşallah rakiplerimiz de kadın takımı kurar. Erkekler nasıl derbi ortamını yaşıyorsa bizde ortamı yaşarız. Kurmalarını çok istiyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray inşallah sizin aracılığınızla sesimizi duyarlar. Bir kadın takımı kurmalarını bekliyoruz. Takım olarak tek hayalimiz Şampiyonlar Ligi maçlarını Vodafone Park’ta oynamak.”

Fatma Şahin (Milli Takım ve Beşiktaş kalecisi):

‘Hızlı bir şekilde değişiyor’

“14 yıldır futbol oynuyorum ayrıca beden eğitimi öğretmeniyim. Kadın futbolu çok çok iyi yerlere gelecektir. Hızlı bir şekilde gelişiyor. Karşılaşmalarımızın TV kanallarında verilmesini çok istiyoruz.”

İrem Eren (Sol Açık)

‘Hedeflediğimiz kupaya ulaştık’

“Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. 3 sezondur hedeflediğimiz kupaya ulaştık. Çok sevinçli ve gururluyuz. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edeceğiz. Bir kadın olarak Türkiye’de futbol oynamak gerçekten çok zor. Sağ ve sol kanatlarında oynayabiliyorum.”