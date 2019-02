Müthiş taraftara galibiyet yakıştı

Kızdılar, hayal kırıklığı yaşadılar, çokça üzüldüler... Fenerbahçe taraftarları için sezon çok kötü geçse de takımlarını desteklemeye hep devam ettiler. Kanarya, Göztepe karşısında iyi bir futbolla galibiyete uzandı.

Alınan 3 puanda, 12. adamın da en az futbolcular kadar payı vardı. Cuma günü maçı olmasına rağmen yaklaşık 44 bin taraftar, tribündeki yerini aldı. Coşku, ilk düdükten çok önce başladı.

Birlikte kutladılar

Maçla birlikte Ülker Stadı’nda muhteşem bir atmosfer oluştu. Sarı- Lacivertli futbolseverler, takımlarına maç boyunca müthiş bir şekilde destek verdi. Kazanılan her ikili mücadelede, yapılan her şık harekette, atılan her güzel pasta tribünler coştu.

Fenerbahçe’nin 12. adamı, yarattığı atmosferle Göztepe’ye adeta sahayı dar etti. 90 dakikanın bitiminde, taraftarlar ve futbolcular alınan kritik galibiyeti hep birlikte kutladı.