Müthiş maçta kazanan yok

Son 3 maçtır kaybetmeyen ve güvenli bölgede yer alan Konyaspor , evinde galibiyetten başka çaresi olmayan Ankaragücü'nü ağırladı. Hikmet Karaman'ın ekibi, ilk devrede rakibinin oyunu bozmaya çalışan bir yapı içerisinde olunca ev sahibinin hücumcuları Cikalleshi, Sekidika ve Bytqi gibi isimler etkisiz kaldı. İlk devrenin tek tehlikeli atağında, 45+1'de Alper'in müthiş bir çaba ile getirdiği pozisyonda Paintsil topu içeri çevirdi, Börven boş kaleye topu gönderemedi. İkinci devrede ise iki takım da riskleri almaya razıydı. Savunmayı 2. plana atan Ankaragücü, Pinto'nun pasında 65'te Badji ile öne geçti: 0-1.

Gol, 'Geliyorum' dedi

Ancak Hikmet Karaman'ın ekibinin sevinci uzun sürmedi. Önce 70'te Jevtovic direğe takıldı. 76'da iyice dağılan Ankaragücü savunmasını Levan Shengelia cezalandırdı: 1-1. Kalan bölümde beraberliğe razı olmayan iki takımın mücadelesi vardı sahada. Fakat her şeye rağmen gol sesi çıkmadı. Konyaspor, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Ankaragücü ise 3 puanı kolaylıkla çıkarabileceği bir karşılaşmadan savunmadaki konsantrasyon kayıpları nedeniyle beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Mertcan Polat