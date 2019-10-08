Müthiş iddia! Aboubakar ve Beşiktaş...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri arasında yer almayan Aboubakar, 19 Ekim'de oynanacak kupa maçında da kadroya alınmazsa devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 yılına kadar Porto ile sözlşemesi bulunan Aboubakar'ın 50 milyon euroluk fesih maddesi de bulunuyor.



