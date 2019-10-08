Müthiş iddia! Aboubakar ve Beşiktaş...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak sakatlık problemi nedeniyle transferinden vazgeçilen Aboubakar hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

08 Ekim 2019, Salı 11:06 Son Güncelleme:
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Müthiş iddia! Aboubakar ve Beşiktaş...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri arasında yer almayan Aboubakar, 19 Ekim'de oynanacak kupa maçında da kadroya alınmazsa devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 yılına kadar Porto ile sözlşemesi bulunan Aboubakar'ın 50 milyon euroluk fesih maddesi de bulunuyor.


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