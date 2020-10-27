VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti. Ligde 10'da 10 yapan sarı-siyahlılar, liderliğe yükseldi. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki derbinin ilk iki setini 25-17 kaybeden VakıfBank, üçüncü sette oyuna ağırlığını koydu. Setin teknik molasına 12-11 geride girmesine rağmen mola dönüşü hücumdaki performansını arttıran sarı-siyahlılar, üçüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı 2-1'e getirdi.

Derbinin dördüncü seti karşılıklı sayılarla başlarken VakıfBank, hızlı hücumlarla teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü oyundaki üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, dördüncü seti 25-19 alarak derbiyi tie break'e taşıdı. Karşılıklı sayılarla başlayan final setinde saha değişimine 8-6 önde giren VakıfBank, çekişmeli geçen tie break'ı 16-14 derbiyi de 3-2 kazanarak, ligin lideri oldu. Ligde iki maçı eksik olan VakıfBank, 13'üncü haftada 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

ECZACIBAŞI VİTRA-VAKIFBANK: 2-3

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif 9, Hande 7, Ogbogu 11, Boskovic 26, Thompson 11, Beyza 2, Simge (L), Yasemin 4, Fatma

VAKIFBANK: Gabi 10, Kübra 3, Maja 1, Meliha 5, Zehra 10, Haak 22, Ayça (L), Michelle 10, Cansu 1, Melis 5, Gözde 1, Tuğba

SETLER: 25-17, 25-17, 13-25, 19-25, 14-16

SÜRE: 130 dakika (28', 26', 29', 27', 20')



