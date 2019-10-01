Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerden büyük başarı

28-29 Eylül tarihlerinde Bursa Kestel Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmalar oldukça heyecanlı geçti. Birçok takımın yer aldığı ve zorlu geçen müsabakalarda Mustafakemalpaşa Belediyespor adına tamamiye çıkan minik ve genç karateciler kendi kategorilerinde boy gösterdi. Mustafakemalpaşa’dan 12 sporcusuyla şampiyonaya katılan Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı, 2 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Belediyesporlu Kutay Gencer Yaz birinci ile Sudenaz Özdel birinci, Burak Gencer, Deniz Durgut ve Yağız Elma ikinci, Muhammet Tutaş, Utku Göçer, Mehmet Toprak, Ömer Faruk Uydaş ve Selen Şan üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sporcuların Kestel’de düzenlenen karşılaşmalarda büyük bir performans gösterdiğini belirterek, “İlçemizin adını duyurmanın gururunu bizlere bir kez daha yaşattılar. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İHA