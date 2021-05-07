Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başkan Mustafa Yılmaz’ın, Süper Lig’in 40. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmak için kente giden futbolculara yönelik uçakta yaptığı konuşmaya yer verildi.

Yılmaz, konuşmasında, sahalarında son haftalarda aldıkları mağlubiyetleri hatırlattı. Trabzonspor maçının kendileri için bir milat olacağını ifade eden Yılmaz, "Lütfen herkes kafasından kupayı çıkartsın. Ben göreve geldiğimde takımımız 9’uncu sıradaydı. Bugün ’düşer miyiz kalır mıyız’ hesabı yapıyoruz. Ben dahil hiçbirimiz bunu hak etmiyor. Onun için yarın sahada ölelim, canımızı dişimize takalım, maçı kazanalım. Ben de başkanınız olarak güzel bir galibiyetle en azından olmuyorsa beraberlikle dönmemiz halinde iyi bir maç primi vereceğim. Hepinize güveniyoruz. Hep beraber gülerek şehrimize dönelim." dedi. (AA)







