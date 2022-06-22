Mustafa Yerli, Bursa Yıldırımspor’da

TFF 3.Lig ekiplerinden Bursa Yıldırımspor, Kayseri’den takviye yaptı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK forması giyen 22 yaşındaki Mustafa Yerli yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giyecek.

Bursa Yıldırımspor Kulübünden yapılan açıklamada, “BAL lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK forması giyen stoper Mustafa Yerli ile anlaşmış varılmıştır. Kulüp başkanımız Ekrem Senal’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Bursa Yıldırımspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun” denildi.