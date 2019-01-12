Mustafa Umut Uysal: Ligi ilk 8 içinde bitirmek istiyoruz

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Mustafa Umut Uysal, sezonu ilk 8 takım içinde bitirme hedefleri olduğunu söyledi.

Mustafa Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takım olmalarına karşın ligin ilk yarısının kendileri açısından iyi geçtiğini vurguladı.

Bu sezon ilk kez yer aldıkları Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni, CEV Challenge Kupası’yla birlikte yürüttüklerini aktaran Uysal, "Ligde şu anda ilk 8’in içindeyiz. Aşağıdaki takımlara baktığımızda aramızdaki puan farkı az görünüyor ama üstümüzdeki 3 takımla da puan farkımız düşük. Ucu açık bir ligdeyiz. Amacımız, öncelikli olarak ligde kalmak ve play off bandında yer almak. Ligi ilk 8 içinde bitirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zorlu liginde voleybol oynadıklarını dile getiren Uysal, ilk devredeki alışma sürecinde yaptıkları hatalardan ders alacaklarını, ikinci devrede daha fazla galibiyet elde etmek için mücadele vereceklerini aktardı.

İkinci yarıya yarın Türk Hava Yolları ile İstanbul’da yapacakları maçla başlayacaklarını hatırlatan Uysal, galibiyet hedeflediklerini vurgulayarak, "İlk yarıda lige üçte üç yaparak başlamıştık. Bu sefer hedefimiz ikinci yarıya dörtte dört yaparak başlamak." diye konuştu.

- "Avrupa’da sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Mustafa Umut Uysal, CEV Challenge Kupası’nda zirve hedefleri olduğunu anlattı.

Organizasyonun 8’li final turunda Belçika temsilcisi Hermes’le deplasmanda yapacakları rövanş maçını da ilk karşılaşmada olduğu gibi kazanmak istediklerini vurgulayan Uysal, "Oraya kazanmak için gideceğiz. Çünkü bu bizim için öz güven demek. Galip geleceğimiz her maç, oyuncularımızın, bizim ve şehrimizin daha fazla öz güven kazanması demek. Avrupa’da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın’ı voleybol şehri yapmak istediklerini dile getiren Uysal, seyirci desteği beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA