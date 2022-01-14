Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Turgun isminin ayrı bir yeri vardır. Uzun yıllar her kademede görev aldı. Sportif Direktör, Stadyum ve Tesis Operasyonları Direktörü ve Genel Sekreterlik bu görevden bazıları... Sayın Turgun Konyaspor ve Sivasspor gibi üst düzey Süper Lig kulüplerinde ise Sportif Direktör olarak görev aldı. Türkiye'de düzenlenen bir çok UEFA Organizasyonunun gerçekleştirilmesinde direktörlük görevi üstlendi. Anlayacağız Türk futboluna ve Galatasaray'a katkıları anlatmakla bitmez. Mustafa Turgun yine son olarak Galatasaray'dan emekli oldu ancak kulüplere katkısı bu kez farklı bir alanda devam ediyor... Mustafa Turgun'la yeni macerası Capital Sports Media serüveni ve yeni projelerini konuştuk...

"Türk sporseverlerde büyük bir aidiyet duygusu var"

1 yıllık emekliliğin ardından Capital Sports Media'dan teklif aldım. Şirketin vizyonu ve misyonu klasik yöntemlerden ibaret değildi. Bana projelerinden bahsettiler. Zaten Türkiye'deki taraftar profilini 2 yıldır araştırıyorlardı. Hem Futbol, basketbol ve voleybol olarak. Ve taraftarların aidiyet duygusunun yüksek olduğu analizler sonucu ortaya çıkıyor. Kendimizden örnek verelim günde 3-4 kez tuttuğumuz takımla ilgili haberlere göz atıyoruz. Rakip takımların son durumlarını inceliyoruz. Yani biz de büyük bir aidiyet duygusu var. Capital Sports Media Türkiye'deki kulüplerin sosyal medya hesaplarının vurgusuna dikkat çekti.

Capital Sports Media Genel Müdürü Mustafa Turgun, editör arkadaşımız Yakup Çınar'ın sorularını yanıtladı...

"Sponsorluk kulüplerin sosyal medya hesaplarına yöneldi"

Artık kulüplerin sosyal medya hesapları taraftarın bir parçası. Her gün düzenli olarak günaydın paylaşımlarına dahi bakıyorlar. Maç günü paylaşımları, devre arası paylaşımlarının altına bırakılan yorumlar bunun göstergeleri. Benim de söz hakkım var diye paylaşımlarım altına yorumlar bırakıyorlar. Büyük markalar artık bu paylaşımlara sponsor olmak istiyorlar ve o ailenin bir parçası olarak görülüyorlar.

"Arsenal bütün Süper Lig kulüplerinden daha fazla kazanıyor"

Arsenal'i örnek verelim. Son 10 yılda inişli çıkışlı bir grafik çizmelerine rağmen devre arası ve maç sonu postunu bir teknoloji firmasına 2 milyon Pound'a sattı. Güncelle kurla 38 milyon TL'ye tekabül ediyor. Geçen yıl bütün Süper Lig kulüplerinin sosyal medya gelirleri bütün gelirleri bu rakamı bulamıyor. Neden, çünkü sosyal medya hesaplarını da kendimize benzetiyoruz. Resmi sitede durması gereken paylaşımlar bile sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Instagram, twitter ve Facebook'un farklı kullanım alanları var, dünyaları ayrı ancak resmi internet sitesi edasıyla kullanılıyor ve insanları sıkıyorlar. Doğru amaçla bu mecralar kullanıldığında ise rekor etkileşim sayıları geliyor.

"Kulüplerimiz yeni gelir modelleri geliştirmek zorunda"

Galatasaray, Göztepe ve Sivasspor'la şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş ve diğer kulüplerle de çalışıyoruz. Kulüplere projelerle gidiyoruz. Lokal aidiyetleri de yakalamaya çalışıyoruz. Artık kulüplerin gelirleri düşmüş durumda. Sponsorluklar, saha içi gelirleri ve birçok gelirler temlik altında... Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerin yeni gelir kaynakları geliştirmek zorundalar. Bu anlamda kulüplere yeni gelir kapıları açıyoruz. Kulüpler pazarlama faaliyetlerinde gözünü açmak, yeni alanlara, yeni modellere gitmek zorunda. Bu noktada onlara doğru projelerle giderek destek olmaya çalışıyoruz.

"NFT'ler kulüplere büyük gelir sağlayacak"

Sosyal medya pazarlaması dışında şirketimizin bir kolu olan NFT blog üzerinden NFT'lere başladık. NFT daha dünyada yeni bir konsept. 2020 yılında 14 milyon dolara tekabül eden bir genişliği varken 2021 yılında 2.5 milyar dolar olan bir pazara ulaştı. NBA, Formula 1 gibi sporlarda müsabakalar esnasında dahi NFT üretilip hızlıca satıldığını görüyoruz. Bu hem seyircileri işin içine maksimumda dahil ediyor, hem de inanılmaz bir gelir kaynağı. Amerika ve Avrupa’da NFT çılgınlığı yaşanıyor. Türkiye’deki spor kulüplerinin de bu alandaki farkındalıklarını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

"NFT dijital sanat demek"

NFT nedir denildiğinde insanlar çok fazla bilmiyor. Dijital Sanat demek ancak insanlar bunu anlamıyor. Bunu doğru anlatmak lazım. Arkasında geçerlilik ve gerçeklik olan bir yazılım ve kod var. Dijital Sanat ne dediğinde her şey olabilir. Dünya'da hayat artık değişiyor. Belli bir süre sonra saat yerine saatin NFT'sini alacaksın, saat onun yanında hediye olarak gelecek. NFT'ye her anlamda hakim olmama rağmen içim de "Bir insan NFT'yi neden alır?" diye soruyor. Burada nesil farkı ortaya çıkıyor. Kulüp yönetimlerinde de biraz durum bu. Hızlıca bu yeni jenerasyon platforma adapte olmamız gerekiyor.

"Bir insan NFT'yi neden alır?

Bir gün kafede otururken yan masada genç çocukların NFT üzerine konuştuğunu gördüm. Bu merak ettiğim soruyu kendilerine sordum. "Bir insan NFT'yi neden alır?" diye... Masada oturan arkadaşlar güldükten sonra "NFT bir yatırım kaynağı, bak abi 3 ay önce 3 dolara aldığım NFT şimdi 900 dolara satabiliyorum. Hem yatırımın keyfini yaşıyorum hem de arkadaşlarıma gösteriyorum" dedi.

"NFT dünyası taraftar tokenlarından daha geçerli"

NFT dünyası kesinlikle taraftar tokenlarından çok daha geçerli olacak. NFT'de bir yatırım var. Bir deneyimi başından sonuna yaşama olayı var. Masadan kalkarken bir şey daha var. Mesela klasik yatırım yöntemlerine bakalım. Dolar, kripto ve token hepsinin bir birimi var. 1 milyon bile olsalar hepsi aynı. Yarın öbür gün yükseliyor ya da düşüyor. Yani kaybedersen elinde hiçbir şey kalmıyor. Ama NFT öyle değil elinde masadan bir dijital asetle kalkıyorsun. Sen bunu görselleştirebiliyor, kullanabiliyorsun, bu arada şu anda 10 milyar doları geçen piyasanın içindesin. Önemli koleksiyonlardan 1 tane varsa, çok büyük kazançlar elde edebiliyorsun ve bu elinde olan bir durum.

"Galatasaray NFT'leri 59 saniyede tükendi"

NFT projesini ilk olarak Galatasaray'la gerçekleştirdik. Başkan Burak Elmas ve Bikem Kanık çok sıcak baktı. Madem Türkiye'de her şeyi ilk biz yapıyoruz bunu da hemen biz yapalım dediler. Çok çabuk çıktı. İlk 100 parça rekor kırarak 59 saniyede tükendi. Fiyat 19 bin 50 TL idi. 1 milyon 905 TL toplansın diye üretilmişti. Anında bitti.

"NFT piyasası dünyada kafayı kaldırdı"

Aslında her şey NFT olabilir. Börü Dizisi için NFT hazırlıyoruz. Avrupa'da görüştüğümüz kulüpler ve anlaştığımız kulüpler var. Sanat galeriyle anlaştık. NFT olarak Türkiye'de bu anlamda tek ajans hizmetini veren biziz. Şu anda imza aşamasına geldiğimiz 5 kulüp var. Birçok oluşum ve kulüple görüşmelerimiz de devam ediyor. Bizim kulüplere olan yaklaşımı ve garantisi şu; Birçok kripto şirketi kulüplere yaklaşıyor, kulüplere özel topluluk ve pazar yaratılması lazım. Bizim bu anlamda sıkıntımız yok. Bütün anlaşmaları ve projeleri son aşamada kulübe getiriyoruz, masraflarını üstleniyoruz ve gelir paylaşım modeliyle kulüplerle anlaşıyoruz. Kulüp gelir kazanırsa biz kazanıyoruz. NFT piyasası dünyada kafayı kaldırdı. Onun arkasındaki yazılım NFT'nin sana ait olduğunu gösterdiği için daha değerli.

"Kulüpler yeni gelir modellerine yöneliyor"

Türkiye'deki bütün kulüplere teker teker anlatmaya başladık. Kulüpler kendi medya mecralarının değerlemeye almaya başladılar. Özellikle kulüpler borç yapılandırmasından sonra yeni gelir modellerine bakıyorlar. NFT, kripto gibi yeni gelirlere yöneldiler. Türk oyuncuların kontratları hala Türk Lirası üzerinden yapılıyor ancak yabancı futbolculara döviz cinsinden ödemeler yapılıyor. Sezon başında 1 milyon Euro'ya anlaştığın oyuncuya 9 Milyon TL ödeyecekken şimdi 15 milyon TL ödemek zorunda kalıyorsun kur farkından dolayı. Burada devreye bizim gibi şirketler giriyor. Mevcut ulusal markalar dışında yabancı markaları Türkiye pazarına getiriyoruz. Mesela Bybit ve Shirtum'u Türkiye'ye sokmuş olduk. Bu tür sözleşmeler döviz bazında yapıldığı için o zaman denge sağlıyorsunuz. Türkiye'ye yabancı markalar getirilmezse çok sıkıntılı günler bekliyor Türk sporunu. İnsanların aidiyeti bunu bir endüstriye döndürdü. Ekonomik yapımız sebebiyle genel ekonominin altında ezilmeye başladı kulüpler. Yoksa 15 ulusal markaya kalırsan bunlara mecbur kalır ve ezilirsin.

"Bizim kulüplerde malzeme çok fazla"

Galatasaray'la 7 koleksiyonluk proje yaptık. Diğer büyük kulüplerimiz içinde projeler elbette var. Bu dev kulüplerde malzeme çok fazla ve arkasında da büyük bir taraftar aidiyeti var. Önemli olan artık burada doğru pazarlama ile doğru yerde insanları buluşturmak. Burada devreye biz giriyoruz. Kim istemez Metin Oktay, Lefter, Can Bartu, Süleyman Seba gibi bütün kulüplerin saniyelik bile inanılmaz anıları ve ikonları var. Bugün NBA'e baktığın zaman NBA Top Shot NFT platformu süper bir hareketi maç oynanırken NFT'ye dönüştürüp satışa sunuyor. O kadar hızlı. Dijital demek hız demek.

"NFT pazarı giderek büyüyecek"

Kesinlikle pazarın daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Sosyal Medya oturmaya başladı. İnsanların evet dediği ve kabul gördüğü alan. NFT'de daha yeni ve yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Bu tür gelirlere bütün kulüplerin ve herkesin ihtiyacı var.

Röportaj: Yakup Çınar