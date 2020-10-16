Mustafa Turgun, Capital Sports Media’ya katıldı

Mustafa Turgun, Capital Sports Media’nın genel müdürlük görevine getirildi. Türkiye’de futbol yöneticiliğinde 20 yıl boyunca önemli projelere imza atan Mustafa Turgun, ülke futbolunun önemli karakterlerinden biridir.

Türk futbolunun önemli kulüplerinde üst düzey yöneticilik yapan Mustafa Turgun; Galatasaray’da Sportif Direktör, Stadyum ve Tesis Operasyonları Direktörü ve Genel Sekreter olarak kulübün tüm spor dallarında kazandığı önemli başarılarda önemli rol oynadı, Konyaspor ve Sivasspor’da Sportif Direktör olarak görev aldı. Mustafa Turgun’un yönetiminde kulüp, UEFA Profesyonel Futbol Yükümlülükleri ve Stadyum Operasyonları Kalite Sertifikası’na hak kazandı.

Mustafa Turgun, Türk futbolunun saygın imajında önemli etkiler bırakan çalışmalarda yöneticilik yaptı. Kariyerinde, aralarında 2013 FIFA U20 İstanbul Şehir Sorumlusu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FIBA Euro League, FIBA Euro Cup ve CEV Cup gibi dev etkinliklerde direktör ve süpervizör olarak yer aldı. E-Bilet Projesi Passolig’in kuruluşu sırasında Genel Müdür Yardımcısı olarak aktif rol üstlenen Mustafa Turgun, sistemin uygulaması, iletişim, kulüplerin bu yeni modelin mevzuatına adaptasyonu sorumluluklarını üstlendi. Türk futbolunun global bazda saygınlık kazandığı bu önemli projenin hayata geçmesine destek oldu.

Mustafa Turgun futbol yöneticiliğinde kazandığı deneyimleri ile İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media’nın Türk futbol endüstrisindeki bağlarını güçlendirmeyi ve daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Bu sezon başında Galatasaray ile yaptığı reklam alanları iş birliği anlaşmasıyla sektöre yenilik ve heyecan verici bir hareketlenme kazandıran Capital Sports Media, Mustafa Turgun’un desteğiyle inovatif yaklaşımlarını daha fazla takımla ve tutkulu futbol taraftarlarıyla buluşturacak.

Capital Sports Media Genel Müdür Mustafa Turgun; “Capital Sports Media ailesine katıldığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “CSM’nin ileri görüşlü vizyonuna inanıyorum, Türk sporunda muazzam boyutta pozitif bir etki ve çok büyük ilerleme kazandıracaktır. Kariyerimin bu yeni adımında, ülkemiz için çok önemli yenilikçi projelerde yer alacağım. 20 yıllık spor yönetimi kariyerimin ardından, bu yolculuğun içinde yer almaktan büyük heyecan duyduğumu içtenlikle söyleyebilirim.”

CAPITAL SPORTS MEDIA KİMDİR?

Capital Sports Media, dünya genelinde önde gelen hak sahipleriyle birlikte çalışan Londra merkezli bir yatırım şirketidir. Spor endüstrisindeki tecrübe ve birikimlerimizle spor medyası varlıklarını geliştirmeyi ve bunların satış, yönetim ve servislerini organize etmeyi amaçlıyoruz.

Capital Sports Media olarak iş ortaklarımıza ticari yaklaşımları, taraftar etkileşimi ve stratejik danışmanlık hizmeti sağlarken diğer yandan markaları ayrıcalıklı medya fırsatlarıyla buluşturuyoruz.



