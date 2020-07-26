Mustafa Tokgöz: Şampiyon olarak tekrar Süper Lig’e geleceğiz

Süper Lig’de sezona 20 transfer yaparak başlayan ancak beklediği sonuçları 4 teknik direktör değiştirmesine rağmen alamayan Kayserispor, 5 yıl aradan sonra küme düştü. Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, yönetime geldikleri ikinci yarının başından itibaren ligde kalabilmek adına büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

İlk devrenin sonunda dağılmış bir takımı başkan Berna Gözbaşı’nın yeniden toparladığını ve 17 haftada 22 puan topladıklarını anımsatan Tokgöz, "İkinci devrenin en iyi takımlarından biriyiz ancak bu puanlar bizi ligde tutmaya yetmedi. Elimizden gelenin fazlasını yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Kayserispor’un büyük bir camia olduğunu, kısa sürede toparlanacağını dile getiren Tokgöz, şunları söyledi:

"Bu sezon çok fazla şanssızlık yaşadık. Dördüncü teknik direktörle ligi bitirdik. Devre arasında 10 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Çok kısa sürede bunların yerine yeni oyuncular almak zorunda kaldık. Yaşadığımız maddi sıkıntının haddi hesabı yoktu. Berna Gözbaşı ve yönetim olarak biz bunların üstesinden gelerek 2. devreye bambaşka bir Kayserispor hazırladık. Biz Süper Lig’deki mücadelemize 1 yıl ara veriyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig’e geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."