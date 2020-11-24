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Mustafa Tokgöz: Muğdat Çelik'e rutin ceza uygulanacak

Son dakika haberi... Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray maçının ardından performansı tartışılan isimlerden olan Muğdat Çelik konusunda "Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir... Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır." dedi.

24 Kasım 2020, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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Mustafa Tokgöz: Muğdat Çelik'e rutin ceza uygulanacak

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün Twitter'dan konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: 

Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir... Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır.


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