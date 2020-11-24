Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün Twitter'dan konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir... Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır.







