Mustafa Tokgöz: İstifa söz konusu değil

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tokgöz, "2019-2020 Kış sezonu ara transferde toplam 9 futbolcu ile anlaştık. Bunların kulübümüze toplam maliyeti, 11 milyon 623 bin TL. Toplam menajerlik ücreti ise, 622 bin TL. Birçok futbolcuya menajerlik ücreti ödemedik. Eski kadro ile yeni kadro arasındaki bu futbolcu farkı yani gelen futbolcular ile giden futbolcular arasındaki elde ettiğimiz kar, 4 milyon 705 bin TL. Şuanda Fifa’da, Kast’da ve yerel mahkemelerde birçok mahkememiz devam etmektedir. Toplam 60 milyon 830 bin TL geçmişten gelen futbolcu ve kulüp borçları bulunmaktadır. Bunların vadesi geçmiş tutarı ise, 45 milyon 646 bin TL’dir. Şu anki puan durumumuz ile ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Bunu bizler gibi bizden alacağı olan futbolcular ve alacağı olan herkeste durumun ciddiyetinin farkında. Bize şöyle bir fırsat doğuyor, bizimle, başkanımızla ve kulübümüzle davalık olduğumuz oyuncular bizim ile anlaşmak istiyor. Mesela 1 milyon avro olan borcumuzu makul bir rakama anlaşıp olayı kapatmak istiyorlar. Çünkü bazı riskler görüyorlar. Buda Kayserispor için ciddi bir fırsattır. Yıllardır gelen bu borçların 60 milyon 830 bin TL’lik borçları, minimum yarı yarıya ödemek için ciddi bir fırsattır. Bu çağrıyı, Kayserispor’a gönül vermiş iş adamlarına, değerli siyasetçilerimize herkese harekete geçirmek adına şuan ki kritik durumumuzdan dolayı bu borcu 60 milyon borcu belkide 30 milyona belki biraz daha azına kapatmak için çok ciddi bir fırsat yakaladık. Bunun önemine özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer ellerinden gelen bir şey olursa stat ismi olur, herhangi bir sponsorluk olur. Bu fırsat bir daha geri gelmez. Şuan önümüzde böyle bir gerçek var ve bu borçlar 45 milyonu geçmiş borç. Mayıs ayında bu gerçek ile yüzleşeceğiz. Transfer yasağı olur veya herhangi bir yaptırım olur bu paralar mecburen ödenecek. Bu fırsatı değerlendirerek Kayserispor kulübünü minimum 20 milyon, 30 milyon TL gibi bir rakam ile yükünü hafifletebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Hakem hataları ön plana çıkıyor"

Tokgöz, "İlk sezondan beri söylediğimiz hakem hataları ile ilgili konuşmak istiyorum. Ben şuna inanan bir yöneticiyim; gönül ister ki takımımız öyle bir oynasın ki hakem hataları hiç gözümüze gözükmesin biz yenelim, mücadelemizi verelim ve sahadan galibiyet ile ayrılalım. Hakem hataları yine konuşulur ama maalesef takımımızın da zor günler geçirdiği alışma sürecinde olduğu için öyle çok bir zamanımız yok ama maalesef 9 transfer gerçekleştirdik. Bu takımın bir uyum söz konusu var. Hakem hataları da ön plana çıkıyor. Galatasaray maçı 4-1’lik ciddi bir mağlubiyet gözükse de 2-0 öndeyken oyuncumuz Pedro Henrique’ye yapılan penaltı VAR’ın buna sessiz kalışı yayıncı kuruluşun defalarca görüntüye getirmesine rağmen VAR2IN buna sessiz kalışı en azından VAR çağırsın hakem yorumunu kendi yapsın. Biz hakemlerden daha iyi bilecek değiliz yorumunu yapsın VAR burada görevini yapsın. Bizim istediğimiz VAR sistemi ve hakemlerin uygulanan kuralların doğru yerinde uygulanmasıdır. O kadar kıymetsiz bir pozisyon değil VAR’ı çağırmaması için. Bu ve buna benzer birçok maçta hatalar oldu. VAR bizim oyuncumuzu çağırıp sarı kartı iptal edip kırmızı kart veriyor aynı şey bize yapılıyor VAR yok. Diğer kulüplerinde böyle şikayetleri var. Bunu uygulamada ciddi bir sıkıntı var. Bildiğim kadarıyla MHK kulüplerle bir toplantı kararı aldılar. İnşallah orada tüm kulüplere bu konuda ikna edici kurallar koyarlar. Artık bu sistem ile canımız yanıyor tahammülümüz kalmıyor" şeklinde konuştu.

Hiçbir yere kaçmadıklarını, kulüpte hiçbir şekilde istifanın söz konusu olmadığını kaydeden Tokgöz, "Altyapıya ayırdığımız 50 bin TL ücret vardı. Eski yöneticilerimizden birisinin haczi geldi. Maalesef 50 bin TL’lik altyapıya ayırdığımız ücret eski yöneticimizin haczine gitti. Buna gerçekten üzüldük. Kayserispor- Antalyaspor maçına tüm taraftarımızı küskün olan taraftar veya Kayserispor ailesi üyelerini herkesi bekliyorum. Genel kurulda Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin genel kuruldaki teklifiydi. Recep Mamur ismi tesislere verildi. Aynı genel kurulda şöyle bir karar alındı, eski yöneticilerin borçlarının silinmesi hakkında bir karar alındı. Önceki basın toplantısında da Recep Mamur başkanın 6 milyon küsür Erol Bedir başkanında 4 milyon küsür iken vazgeçtiğini ve kulübe bağışladığını hatırlarsınız ki söylemiştim. Yine aynı toplantıda Recep Mamur isim verilmesi üzerine bir söz vermişti. Bende kendisi böyle bir söz vermedi ancak yakışanı yapacağını inanıyorum demişti. Hafta sonu şöyle bir olay oldu. Hes kablo değişimi her yerde gerçekleşti. Reklamcı kırdı. Doğru duvar yıkılmaz sözünden yola çıkarak. Ben bu kulübün yöneticisiyim. Bugün bu şehir bize bu kulübü emanet etti. Kayserispor Kulübü. Ateşten bir top aldığımızı daha önce de söyledim. Hiçbir yere de kaçmıyoruz. Hiçbir şekilde de istifa söz konusu değildir. Başkanımızla konuştuk, son düdük çalana kadar, umut nereye kadar varsa biz oraya kadar varız. Antalya maçını inşallah yeneceğiz, inşallah umutlarımız daha da yükselecek. Olmadı mı? son düdük çalana kadar biz buradayız. Mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.