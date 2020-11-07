Mustafa Tokgöz: İki hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor

Ligin 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Takımın son antrenmanını izleyen sarı-kırmızılı kulübün Başkan Danışması ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak Hatayspor mücadelesine değinen Tokgöz, "Hatayspor Süper Lig'in yeni takımı, hoş geldiler. Mücadele eden, ligimize de güzellik katan bir takım. Takımımıza dönecek olursak, çalışmalarımız güzel gidiyor. Eksik bir futbolcumuz var. MR'ı bugün çekilecek. Onun haricinde takımda eksiğimiz bulunmuyor. Yarın da inşallah sahada güzel bir galibiyet almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY

Hatayspor maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden Mustafa Tokgöz, "Şu anda hoca adayımız 2'ye düştü. 2 hoca ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Yarına yetişeceğini düşünmüyorum. Milli arada oyuncularımızın da izin dönüşünde inşallah hocamız takımın başında olacak" dedi.

"1 MAÇLIK BİLETLERİ SATIŞA SUNDUK”

Atakaş Hatayspor maçı öncesi localara tek maçlık biletle seyirci alacaklarını belirten Tokgöz, "Taraftarın tribünü ne kadar özlediğini biliyoruz. Yönetim olarak onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Localarımızı açtık ve 1 maçlığına biletleri satışa sunduk. Biletler hemen tükendi. Taraftarımızın özlemini bir nebze olsun dindirebildiysek ne mutlu bize. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de müsabakaların seyircili oynanması için ciddi çapa harcıyor, ancak pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tedbirli davranıyor" ifadelerini kullandı.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)