Mustafa Tokgöz: ‘Fenerbahçe’den puan alacağız’

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Kayserispor büyük bir camiadır. Bir şehir kulübüdür. Süper Lig’e en çok yakışan takımlardan birisidir. Bunu her zaman ve her platformda dile getiriyoruz. Allah’ın izniyle gelecek yıl Süper Lig’de mücadelemize devam edeceğiz. Son maç, son 90 dakika. Fenerbahçe maçından puanla ayrılacağız. Trabzon’dan gelecek haberi beklemeye gerek kalmayacak. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize bu konudaki güvenimiz tam. Kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu.



