Mustafa Reşit Akçay: Tekrar eski gücümüze kavuşacağız

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olan Kocaelispor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Manisa’ya puan almak için geldiklerini belirtti, “İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz ancak bazı ani sakatlıklar ve eksiklikler olunca planlarımız bozuluyor. Oyun içerisinde bunlar var. En kısa zamanda sakatlanan, cezalı olan oyuncularımızın dönüşü ile tekrar eski gücümüze kavuşacağız. Puan almaya başlayacağız. Bunun için yapılması gerekenleri zaten yapıyoruz. En kısa zamanda çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Takımdaki bazı oyuncuların kadro dışı bırakılmasıyla alakalı Akçay, “Yönetim, bu konuyla ilgili açıklama yapmadıysa bizim yapmamız da doğru olmaz. Bunlar içerde kalması gereken sorunlar. Çünkü konu farklı yerlere gidebilir. Oyuncu da camia da zarar görebilir. Dolayısıyla bunu açıklamamız mümkün değil. Sonuçta yönetim kurulu bir karar vermiş. Tekrar maça dönecek olursak eğer oyun, çok beğenilecek bir oyun değil ama mağlup olacak bir oyun da oynamadık. Rakibi küçümsemiyorum, tebrik ediyorum ama mağlup olacağımız bir ortam yoktu. Sonuçta futbolda bunlar var” diye konuştu. (İHA)