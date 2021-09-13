TFF 1. Lig'in 4. haftasında bOLUSPOR'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, beklenen oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Oynayamadık. Erken gelen golün de getirdiği travmayı çözemedik. Rakibimiz maçı istediği bir psikolojiyle götürdü ve müsabakayı kazandı. Tebrik ediyoruz." dedi.

Bu maçta hatalarıyla yüzleştiklerini söyleyen Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Kaybetmek üzücü. Çözümleyecek seçeneklerimiz var. Oyuncu değiştirerek, biraz daha çalışarak başarıya giden anlayışımızı sürdüreceğiz. Gerekli olanı yapma konusunda çok başarılı olamadık. Bu bir makus talih midir? Hayır. Bir plan, iyi oyuncu seçimi ve iyi tekrarlar yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Siz gelemezseniz sizin üzerinizden gelirler. Burada oyuncularımızı suçlayamayız. Bir eksiklik varsa başta bizden kaynaklanıyordur. Yani iyi motive edemedik, iyi çalıştıramadık ve maça iyi hazırlayamadık. Bu bir eksiklik olarak hanemize yazılabilir." (AA)