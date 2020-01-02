Mustafa Reşit Akçay: Ndiaye idmana bile kalite katar!

Badou Ndiaye’yi Osmanlıspor’a transfer eden ve ondan bir yıldız yaratan Mustafa Reşit Akçay’dan Fırtına’nın yeni transferini yorumlamasını istedik. Bordo- Mavililer’in eski hocası, Ndiaye’den övgüyle söz etti. Deneyimli teknik adam, “Badou Ndiaye bulunduğu ortamın kalitesini artıran bir karakter. İdman temposunu artıran ve antrenmana dahi kalite katan bir oyuncu. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok önemli bir karakter” dedi ve ekledi:

‘Derinlemesine pasları etkili’

“Savunmadan çıkışlarda çok yararlı bir oyuncu. Topu aldıktan sonra dönerek atağa çıkan ve dönerken bile mesafe kateden bir oyuncu özelliğine sahip. Bu çok önemli bir özellik. Ndiaye’nin oynadığı takımın atak hızı ve kalitesi artar. Onun hızına uygun oyuncularınız varsa taktiğiniz çok daha işler hale gelir. Trabzonspor’un da bu anlamda hızlı oyuncuları ve hızlı atak organizasyonları var. Dolayısıyla oynanan oyuna seviye atlatabilecek bir transfer. Derinlemesine pasları çok iyi kullanıyor. Bu riskli bir şeydir, çünkü top kaybınız yükselebilir. Ancak Ndiaye’nin bu yüzdesi oldukça yüksek.”

‘Bir maçta 19 top kazandı’

“Ndiaye’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de savunmaya yardımı. Osmanlıspor’dayken bir maçımızda hiç faul yapmadan tam 19 top kazanarak oynamıştı. İnanılmaz bir istatistik, hatta rekordur bu. Top kapma özelliği bu denli yüksek, kaptığı topu da doğrudan hücum alanına taşıyabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. İki ön liberodan biri olarak yararlanılabilecek bir futbolcu.”

Ömer Necati Albayrak