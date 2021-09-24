Mustafa Reşit Akçay: Kora kor mücadele ettik

TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor’u 1-0 yenen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kora kor mücadele ederek rakiplerine üstünlük sağladıklarını bildirdi. Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öz güveni yüksek bir rakiple mücadele ettiklerini söyledi.

Tek golle sonuçlanan bir karşılaşma olmasına rağmen zayıf bir oyunları olmadığını aktaran Akçay, "Rakibe kendimizi kabul ettirdiğimiz anlar vardı. Bu anlarda da ayakta durduk. Kora kor mücadele ettik ve rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımı kutluyorum. Camiaya da hayırlı olsun." ifadesini kullandı. (AA)







