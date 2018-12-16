Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor ile berabere kaldı. 90+6. dakikada attığı golle takımınına 1 puan getiren Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pektemek, şu ifadeleri kullandı:

''Maça kazanma isteğiyle çıktık, tek amacımız kazanmaktı. 2-0 geriye düştükten sonra maçı 2-2'ye getirmemiz bizim için bugünün tesellisi diyebilirim. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için çok üzgünüz."

"Son maçımızı kazanıp ikinci yarıda iyi bir şekilde ilerleyerek şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah tekrar o sözü(Pektemek gol demek) söyletebilirim herkese. Elimden geleni yapıyorum, sahadaki tek amacım gol atmak değil, futbolumu oynayıp mücadele ediyorum."

"Emek verip bir şeyler katmak istiyorum. Arada böyle nasip oluyor. İnşallah daha çok gol atarım. Ne kadar gol atarsak özgüvenimiz o kadar yerine geliyor. Son zamanlarda kendimi daha iyi hissediyorum, maç eksiğim fazlaydı, daha iyi olacağım zaman geçtikçe."