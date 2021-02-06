Mustafa Pektemek, Süper Lig takımlarından Alanyaspor ’da oynayan bir Türk futbolcudur. Santrafor mevkiinde oynamaktadır.

Mustafa Pektemek kimdir?

Doğum tarih:11 Ağustos 1988

Doğduğu şehir: Sakarya

Yaşı nedir? 33

Boyu nedir? 1, 82 boyundadır

Uyruğu nedir? Türk’tür.

Oynadığı mevki nedir? Santrafor olarak oynuyor

Yan mevkisi nedir? Sol – Sağ Kanatlar

Hangi ayağıyla oynuyor? Pektemek sağ ayaklı

Danışman ajans görevini kim üstleniyor? Gencmnj

Formasını taşıdığı güncel kulüp hangisidir? Alanyaspor (14 Ocak 2020 tarihinden beri burada)

Pektemek’in piyasa değeri kaç? 500 bin Euro.

Bugüne kadar en yüksek değeri kaçtı ve ne zaman kaydedildi? 6. 50 milyon Euro (19 Haziran 2012 tarihinde kaydedilmişti.)

Mustafa Pektemek nereli?

Süper Lig oyuncusu Pektemek Sakarya ilimizde dünyaya geldi.

Mustafa Pektemek kaç yaşındadır?

Pektemek bu sene (2021) 33 yaşındadır. Futbolcu, kariyerine 11 yaşında başladı. O dönemlerde ilk defa alt yapıya girmişti. Alt yapıya girdiği kulüp şehrindeki Topağaçspor’du.

Futbolcu, kariyeri boyunca birçok farklı takım ile sahaya çıktı. Bu takımlardan bazılarında kiralık oyuncu olarak formasını taşıyordu.

Altyapı takımları özeti

Topağaç Spor (1999 ve 2004 arası)

AS Akyazıspor (2004 ve 2005 arası)

Sakaryaspor (2005 ve 2006 arası)

Profesyonel Futbol Kariyerinin Özeti ve Takımları

Sakaryaspor (2006 – 2007 sezonunda)

Profesyonel kariyerine en son alt yapı takımı olan Sakaryaspor ile başladı. Bu takımda bir sezon forma giydi. Aynı sezon Sarıyer’e kiralık oyuncu olarak gönderildi.

Sarıyer (Kiralık / 2006 – 2007 sezonunda)

Gençlerbirliği (2008 – 2009 sezonundan 2011’e kadar)

Pektemek, en çok golü bu takımda kaydetti (24 gol ile)

Beşiktaş (2011 – 2012 sezonundan 2019’a kadar)

Pektemek’in 8 sene ile en uzun kaldığı takım Beşiktaş’tır. Bu takımda toplam da 105 maça çıktı ve toplam da 23 gol attı. Burada 2016 – 2017 sezonu için Başakşehir takımına kiralık olarak verildi. 2017 yılında geri döndü ve iki sene daha takımda kaldı.

İstanbul Başakşehir (Kiralık / 2016 – 2017 sezonunda)

Kasımpaşa (2019 – 2020 sezonu)

Alanyaspor (2019 – 2020 sezonu)Pektemek’in Futbol Kariyerindeki Önemli Noktalar / İlkler Nelerdir?

Pektemek’in kariyerinde bazı önemli noktalar yer alıyor. 2006 – 2007 sezonunda A takımı antrenmanlarına girmeye hak kazandı. Bunun bir sonucu olarak 2006 yılının Kasım ayında profesyonel sözleşme imzalandı. Sarıyer SK takımında büyük dikkat çekti.

Oldukça genç olmasına rağmen düzenli kadroda yer almayı başardı. Gençlerbirliği ile sadece bir sezonda 27 maçta forma giydi. Sonraki sezon da ise yine tek sezon da toplam da 29 maça girerek rekorunu kırdı.

2010 yılında sakatlık geçirdi ve 6 ay boyunca futbol oynayamadı. Beşiktaş’ta ilk sezonunda toplam da 35 maça çıkarak kendi rekorunu yeniden geçti. 2012 – 2013 sezonun tekrardan bir sakatlık geçirdi. 2011 yılında ilk kez A2 takımıyla sahaya çıktı. Cenk Tosun’un yerine maça girmişti. 2012 yılında ilk defa A milli takımı formasını giydi. Bu maç Slovakya ile oynanıyordu. Tam olarak 11 kez milli forma giyme şansına erişti. Bunun haricinde ise de toplam da 6 kez U – 19, 15 kez U – 21 takımlarında kadroya girmeyi başardı.

Mustafa Pektemek gelecek sene de Alanyaspor ile oynamaya devam edecek. Yeni sezon maaşı henüz duyurulmadı.