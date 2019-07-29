İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 30 yaşındaki futbolcu ardından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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