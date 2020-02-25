Mustafa Özer: Oyunu üstün götüren ve pozisyon bulan bizdik

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özer, iyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Şansız goller yediklerini vurgulayan Özer, "Üzgünüz. Oyunu üstün götüren ve pozisyon bulan bizdik." değerlendirmesinde bulundu.

Buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Özer, "Hiç ummadığımız yerde top kaptırdık ve golü yedik. Cemali’nin sakatlanıp oyundan çıkması sonrası değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sağ bek Bedirhan’ı sol tarafta oynattık. İkinci yarıya da iyi başladık ama şansız bir gol yedik." diye konuştu.

Hakem yönetimini de eleştiren Özer, "Oyuncularımız genç. Menemen, Altay, Hatay, Karagümrük maçlarında hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Zaten genç oyuncularımız bulunuyor, var olma mücadelesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.



