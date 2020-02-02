Mustafa Özer: Oyuncularımın alnından öpüyorum

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 1-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ilk yarıda birkaç pozisyon dışında etkili olamadıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını aktardı.

Özer, ellerinde üst düzey oyuncular bulunduğunu ancak kadro derinliğine sahip olmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarından takviye aldık. Güzel ve zevkli bir maç oldu. Mutluyuz. Bu galibiyeti, bizi destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına armağan ediyorum. Oyuncularım gerçekten yürekli oynadılar. Ben 4 haftadır bu takımın başındayım. İyi puanlar aldık. Kalbi bizimle olan taraftarlarımız çok iyi destek veriyor. Ben özellikle çok mutlu ve gururluyum. 11 tane oyuncumla İstiklal Marşı’nı okuyorum. Geldiğimde, yabancı oyuncular da dahil birçok futbolcu bıraktı gitti. Ben gittiklerine hiç üzülmedim. ’Gerçekten yürekli insanlarla oynarız.’ dedik. Aslan gibi 23 oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Oyuncularımın alnından öpüyorum. Hedefimiz Eskişehirspor’u ligde tutmak. Çok çalışıp, mücadele etmemiz lazım. Herkes birlik beraberlik içinde."