Mustafa Özer: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz

TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 4-1 yenilen Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi. Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının gerekli mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

İkinci yarı golle buluştuklarını hatırlatan Özer, "Bizimkiler genç oyuncular. 2003 ve 2004’lü oyuncularımız var. Gereksiz yere saha içinde tartışma da oldu. Kırmızı kart gördük. İkinci yarı golü bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz." diye konuştu.