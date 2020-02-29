TFF 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Akhisarspor’a 2-1 yenilen Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, "Çok önemli bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü duyuyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özer, takım olarak sahada uzun süredir ilk kez kötü bir futbol oynadıklarını söyledi.

Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Yılmaz Vural hocamı tebrik ediyorum. İyi dilekleri için de teşekkürlerimi sunuyorum. Kötü bir oyun oynadık. Son dakikalarda ikinci golü bulabilirdik. Fakat olmadı. Eskişehirspor’u ligde tutabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım. Yolumuza devam edeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil."