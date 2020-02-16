TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer henüz kaybettikleri bir şey olmadığını söyleyerek, "Ligde daha çok maçımız olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu ligde kalmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Genç oyuncularımın çok iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıda 2-0'dan sonra 3-5-2'ye döndük ve 2-1'i yakaladık. Penaltı pozisyonumuz var diyorlar, o da olmuş olsaydı buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Genç oyuncularıma yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, Eskişehirspor'u ligde bırakmamız için çok çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.