Mustafa Özer: Bir şey bitmiş değil

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Hatayspor’a 1-0 yenilen Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, "Maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Bir şey bitmiş değil." dedi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, takım olarak sahada tüm güçleriyle mücadele verdiklerini söyledi.

Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Bir şey bitmiş değil. Mücadeleden mutluyum. Çocuklar sakatlık ve hastalık demeden iyi mücadele ediyor. Yazık oldu. Golü de bulabilirdik. Atsaydık oyun değişirdi. Yediğimiz golde de kendi kalemize attık. Gerçekten çok üzgünüz. Elimizde fazla oyuncumuz da yok. Sakat oynayan oyuncuların yerine yenisini de alamıyorsunuz. Şehir ve taraftar adına çok üzüldüm. Bu futbola bu sonuç hiç yakışmadı. Yine de oyuncularımı azminden ötürü kutluyorum."