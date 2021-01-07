Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın maç öncesi TRTSpor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Hakem atamalarını dikkatle takip ediyoruz. Takımımızın performansını sahada nasıl odaklanarak takip ediyorsak, mücadele boyunca hakem ve VAR hakemi performansını da takip edeceğiz. Umarım güzel bir mücadele olur ve hakem ile VAR hakemi konuşmak zorunda kalmayız. Bugün hakemlerle ilgili bir gündem oluştu. Bu gündemi de takip ediyoruz. Taraftarlarımızdan gerek bana, gerek diğer üyelerimize ciddi tepkiler var. Bu tepkilerin sebebi de geçmişte ciddi yaşanmışlıklardır...





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