Mustafa Kaya'dan Avrupa şampiyonluğu!

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.

09 Nisan 2019, Salı 19:39 Son Güncelleme:
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Mustafa Kaya'dan Avrupa şampiyonluğu!

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.

Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov’u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov’u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev’i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.

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