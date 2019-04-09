Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov’u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov’u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev’i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.