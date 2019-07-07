Mustafa Kaplan: Tyler Boyd süper karakter, harika oyuncu!

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Ankaragücü’ne gelen ve kısa sürede müthiş bir performans sergileyerek Beşiktaş’ın transfer listesine adını yazdıran Tyler Boyd’u eski hocasına sorduk. Amerikalı hücum oyuncusunu Portekiz’de uzun süre takip ederek Ankaragücü’nün kiralık olarak kadrosuna katmasında başrol oynayan Mustafa Kaplan, Boyd’la ilgili övgü dolu sözler sarf etti. İşte Kaplan’ın değerlendirmeleri: “Beşiktaş hem iyi bir futbolcu hem de çok iyi bir karakter transfer ediyor. Tanıdığım en sorunsuz, en profesyonel oyunculardan biri. Çıktığı her idmanın hakkını veren, kusursuz çalışan bir oyuncu. Ekstra idmanlara önem veriyor, fiziğine çok dikkat ediyor. Kendine bakıyor, iyi dinleniyor. Bir futbolcunun yaşaması gerektiği şekilde yaşıyor. Bir o kadar da efendi bir çocuk.”

‘10 numara da oynar’

“Saha içerisine gelince... Abdullah hocanın sisteminde çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Değişen planlarda fark yaratabiliyor. Bence en verimli olduğu mevkii sağ ön... Ancak santrfor dışında hücum hattında her bölgede ondan fayda alabilirsiniz. Ankaragücü’nde onu zaman zaman 10 numara pozisyonunda da kullandım. Yaşı genç, süratli, son vuruş becerisi olan bir futbolcu ve düzgün bir karakter. Yani çok doğru bir transfer hamlesi.”

13 bin euroya geldi

Devre arasında 6 aylığına kiralık olarak gelen Tyler Boyd’un Başkent ekibinde kazandığı para merak ediliyordu. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Sarı- Lacivertliler’den yalnızca aylık 13 bin Euro maaş alıyordu. Boyd’un, Ankaragücü’ndeki alacaklarını hala tahsil edemediği de gelen haberler arasında.

Ömer Necati Albayrak