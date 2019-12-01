Mustafa Kaplan: Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Takımda çok şeyleri değiştirmeleri gerektiğini anlatan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüz. Taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı. Eksikliklerimizin farkındayız. Önümüzdeki 4 maçı da bitirip transfer yasağını da kaldırabilirsek çok şeyi değiştirebiliriz. Özellikle 2. ve 3. bölgede çok oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Maç günü 2 oyuncumuz da yoktu. Yani elimizdeki kadro bu. Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz."

Kaplan, 4 maç sonra oyuncu, yönetim ve başkan ile oturup bir karar almaları gerektiğini vurguladı. Alanyaspor’u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Kaplan, "İyi bir Alanyaspor... Erol hocayı da kutluyorum. Çok karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmiş. Hak ederek bir maç kazandılar. Maçın hakemini de kutluyorum. Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.