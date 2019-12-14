Mustafa Kaplan: Mucize gibi bir şey!

Mustafa Kaplan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan 2-2'lik Galatasaray berabrliğini değerlendirdi. 2-0 geriye düştükten sonra hemlelerinin tuttuğunu belirten Kaplan, " Geriye düşünce forveti ikili yaptık. Hamlelerimiz de tuttu. Belki maçın hakkı beraberlikti ama sahada iyi bir Ankaragücü vardı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşüp kısa sürede beraberliği bulmak mucize gibi bir şey bence... Çok mutluyuz. İnşallah bunu devam ettiririz. " dedi.

Maçın hemen başında da öne geçebilirdik. İyi bir direnç gösterdik. Kutluyorum ve tebrik ediyorum. Geriye düşünce forveti ikili yaptık. Hamlelerimiz de tuttu. Belki maçın hakkı beraberlikti ama sahada iyi bir Ankaragücü vardı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşüp kısa sürede beraberliği bulmak mucize gibi bir şey bence... Çok mutluyuz. İnşallah bunu devam ettiririz.

Orgill benim geçen sene bıraktığım Orgill değil. Kapanarak çabuk kontraya çıkmak istedik. 10 kişi kaldıktan sonra İlhan'ın santrfora attık. Pazdan'ı orta sahaya attık.

(ÖZET) Galatasaray - Ankaragücü maç sonucu: 2 - 2