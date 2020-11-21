Mustafa Kaplan: Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe gibi zorlu bir takımı konuk eden ve 5-1 gibi farklı bir mağlubiyet alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Geriye düştük. Golü bulunca oyun olarak bir şeyler yapmaya başladık. Maçın kırılma anı ikinci goldü. İstediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'ye karşı önlem aldığımız gollerin tersini yedik. Toparlanmamız lazım. 'Bu bize yakışmadı, unutmamız lazım.' diye oyuncularımıza uyarıları yaptık." ifadelerini kullandı.



