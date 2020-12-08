Deneyimli teknik adam, "Alanyaspor'un özellikle son 3 maçını çok iyi analiz ettik. Oyuna çıkışlarını, duran top organizasyonlarını ve hücum aksiyonlarını takımımıza ezberlettik. Savunma oyuncularımıza maç öncesi hazırladığımız bireysel videolarla karşılaşabilecekleri şeyleri gösterdik. Kalecimize de Bakasetas'ın penaltılarıyla ilgili bir flaş bellek vermiştik. Her yönüyle çok iyi hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

'Allah'ın adaleti...'

Maçın son anlarında Çağdaş Atan'ın kırmızı kart görmesine neden olan gerginlik hakkında da konuşan Kaplan, "Alanyaspor kulübesi maç boyunca Fırat hocayı baskı altına almaya çalıştı. Üst üste iki penaltıdan sonra ben de, 'İnşallah kaçırır da Allah'ın adaleti bir kez daha ortaya çıkar' diye bağırdım. Kalecimi atışı kurtardı. Sonrasında Çağdaş Atan üzerime gelip bir şeyler söyledi. Dinlemeden arkamı döndüm gittim, söyledikleri nedeniyle kırmızı kart görmüş. Ben Alanyaspor Yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını hepsini kutluyorum. Bugüne kadar çok iyi performans göçsterdiler" ifadelerini kullandı.

'İrfan Can'ı da kaçırdılar'

Gençler'in hocası son olarak takımın transferde parlayan ismi Berat Ayberk Özdemir hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Daha önce İrfan Can için bunu söylemiştim. '4 büyüklerin kaçırmaması lazım' demiştim. Başakşehir aldı, yıldız yaptı. Şimdi Berat için de aynısını söylüyorum. Onların yerinde olsam kaçırmazdım. Ancak Berat'a Avrupa'dan çok ciddi teklifler geliyor ve başkanımız devre arasında bunlardan birisini mutlaka değerlendirecek. Yüksek ihtimalle Berat, Avrupa'ya gidecek."