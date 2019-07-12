Mustafa Kaplan: Altay ve Boyd çok karakterli oyuncular

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Erzurum'da ilk defa kampa geldiğini söyleyen Kaplan, "Ben Erzurum kampına ilk kez geliyorum ama hem otelden hem de ortamdan son derece memnunum. Geldiğimiz ilk günden beri her şey çok iyi gidiyor. Hiçbir problemimiz yok. Şartların iyi olması antrenman sonrası oyuncularımızın dinlenme konusunda sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Zemin de iyi olduğu için daha iyi çalışıyoruz" diye konuştu.

"5 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"

Takım yapılanması ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam, "Bizim altyapımızda iyi oyuncular olduğu için onları kampa getirdik ve 4-5 oyuncuyu bu kadroda tutmak istiyoruz. Sessegnon ve Diallo şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda oynuyor. Onun dışında iki transferimiz bugün ya da yarın aramıza katılacak. Kadroda tuttuğumuz oyuncularla, genç takımdan aldığımız oyuncularla iyi bir takım yaratacağız. İki stoper almak istiyoruz. Geçen sene oynayan Lucas'ı tekrar aramıza katmak istiyoruz. Bir forvet ve bir de sol kenar oyuncusu da transfer hedeflediğimiz bölgelerden" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YERİ SÜPER LİG"

Tekrardan Süper Lig'de mücadele edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Mustafa Kaplan, "Küme düştükten bir sene sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkmak kulüp için önemliydi. Zaten Gençlerbirliği'nin yeri her zaman Süper Lig. Tabii ki fikstüre bakmak gerekiyor, puanlara bakmak gerekiyor ama iyi bir Gençlerbirliği izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"BEN KORKAK FUTBOL OYNATMAYI SEVMEM"

Ankara futboluna yıllardır hizmet ettiğini vurgulayan Kaplan, "Ankaragücü büyük bir camia, bir marka değeri. Orada bir 10 yıl kadar çalıştık. İki Ankara takımının bir derbi oynaması, Ankaralı futbolseverler için çok güzel bir şey. Biz devre arası, düştü denilen Ankaragücü'nü devre arasında yaptığımız 10 transferle ligde tuttuk. Oraya gelen tamamı çok karakterliydi gerek saha içinde gerekse saha dışında. Güzel işlere imza attık. Ben cesaretli bir teknik adamım. Korkak futbol oynatmayı sevmem. Aynı şeyi Gençlerbirliği'nde de oturtmak istiyoruz. Bu yüzden gençlere önem veriyoruz. Geçen sene 3'üncü kaleci durumundaki Altay'a şans verdik ve Fenerbahçe'ye imza attı. Bizim için büyük bir gurur oldu. Boyd'un Beşiktaş'a imza atması söz konusu. Pazdan, Hector, Orgill çok karakterli oyunculardı" dedi.

"ALTAY VE BOYD ÇOK KARAKTERLİ OYUNCULAR"

Fenerbahçe'ye transfer olan Altay ile Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Boyd hakkında da konuşan Mustafa Kaplan, "Altay, 3'üncü kaleci durumundaydı. Belki devre arası başka takıma gidecekti ama ben onu oynatacağımı söyledim. Çok karakterli bir çocuk. Şenol hoca, ilk beni aradığında benden bilgi aldı ve A Milli Takım'a alabileceğini, ona kefil olduğumu söyledim. Daha sonra Ümit Milli Takım'a çağrıldı. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edip oradan Avrupa'ya gidecektir. Boyd da çok karakterli bir oyuncuydu, iyi bir profesyoneldi. Beşiktaşlılar bize sorduğunda iyi bir transfer yaptıklarını onlara da söyledik. Çok katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"ZOR GÜNLERDE HİÇ GÖREVDEN KAÇMADIM"

Teknik adamlık kariyerinde hiç görevden kaçmadığını söyleyen Kaplan, "Ben riski seven bir adamım. Zor günlerde hep çağrıldık ve işten hiç kaçmadım. Hem Gençlerbirliği'nde hem de Ankaragücü'nde zor günlerde görev aldım. 20 yıldır Ankara futboluna hizmet ediyoruz. İki camianın da çok kaliteli taraftarı var. Ben, rahmetli başkana bir gün Gençlerbirliği'nde çok büyük bir tavan yapacağımı söylemiştim. O gün bu gündür diye düşünüyorum. İnşallah şansımız da yaver gider. Futbolda neler olacağı belli olmuyor. Ben inanıyorum ki bu takımla güzel işler yapacağız. Önce bir sezona giriş yapalım sonrasında da hedeflerle ilgili daha detaylı konuşuruz. Hedefimiz, Gençlerbirliği'ne iyi hizmet etmek" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE"

Spor Toto Süper Lig'deki transfer yarışı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Kaplan, "Geçen sene hepimiz Başakşehir şampiyon olur, diyorduk. Ellerindeki avantajı kullanamadılar. Galatasaray geriden gelip şampiyon oldu. Şimdi lige baktığımızda; Galatasaray ve Fenerbahçe iyi transferler yapıyorlar. Şu anki transferlere bakarsak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışta birer adım önde olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin bir özlemi de var. Beşiktaş da yarışın içinde olacaktır" dedi.

İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER/ERZURUM, (DHA)